Ανακοινώνει δύο ανεξάρτητους βουλευτές το ΠΑΣΟΚ

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Οι άσοι στο μανίκι του Μητσοτάκη

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ημέρες Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αυτές που έρχονται και από αύριο θα ασχολούμαστε με όσα θα γίνονται στο Βορρά, καθώς ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας που θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα -μην περιμένετε τίποτα συγκλονιστικό- και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως στο τέλος της εβδομάδας για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, καθώς ήταν και τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή. Μαθαίνω όμως ότι ο πρωθυπουργός έχει 1-2 άσους στο μανίκι και θα ανακοινώσει κάποια μέτρα που ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει, ούτε σε επίπεδο διαρροών στο βαθμό που εξετάζονται ακόμα και αναμένεται να κλειδώσουν αύριο ή μεθαύριο.

Κωδικός «Βόρεια Ελλάδα»

Η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν σημαίνει μόνο παρουσία του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου στην Θεσσαλονίκη το τριήμερο 4 με 6 Σεπτεμβρίου, αλλά συνολικά ένα μεγάλο πακέτο εξορμήσεων, περιοδειών και επισκέψεων σε πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Είδαμε τον πρωθυπουργό προ ημερών σε Θεσσαλονίκη, Φλώρινα και Κοζάνη, αλλά θα δούμε και όλους σχεδόν τους κορυφαίους υπουργούς στην πρώτη γραμμή για να αλλάξει το κλίμα όπως επιθυμεί ο Κ. Μητσοτάκης. Τα μηνύματα δεν είναι καλά για τη ΝΔ και το ξέρουν αυτό στο Μαξίμου και έχει δοθεί εντολή να είναι όλοι στην πρώτη γραμμή. Και αυτό διότι για να υπάρχουν ελπίδες για αυτοδυναμία πρέπει να καλυφθούν οι απώλειες στην Μακεδονία.

Απών ο Καραμανλής από τη Θεσσαλονίκη

Και επειδή αναφέρομαι στη Βόρεια Ελλάδα, να σημειώσω ότι λόγω έντονου καραμανλικού στοιχείο, πως δεν προβλέπεται, με βάσει τα σημερινά δεδομένα, να είναι παρών ο Κώστας Καραμανλής στην τελετή των εγκαινίων και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου. Να αλλάξει κάτι δεν νομίζω με δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός κρατάει αποστάσεις με το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και τον Κ. Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα κλείνει και το μάτι σε ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Δεν πολυνοιάζονται όμως στο πρωθυπουργικό επιτελείο όπως λένε.

Υπογραφές για την Ασπίδα του Αχιλλέα

Και επειδή πολλά λέγονται για τη στάση της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα κυρίως από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, να σημειωθεί ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή τελετή των υπογραφών που μπαίνουν σήμερα στο Τελ Αβίβ μεταξύ της Ισραηλινής πλευράς και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πρόκειται για ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής, δηλαδή με απλά λόγια, θα υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου το οποίο θα προτεραιοποιεί την απειλή, θα την αξιολογεί, θα προτείνει τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης. Θα αφορά πέντε επίπεδα, θάλασσα, στεριά, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα και θα κοστίσει περίπου τρία δισ. ευρώ ενώ στο σύνολό της θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2029.

Περί κόμματος Σαμαρά

Άκουσα χθες τον δημοσιογράφο Νίκο Τσούτσια, εκπρόσωπο επί των ΜΜΕ του Αντώνη Σαμαρά, να λέει στο ΣΚΑΪ ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Ε, δεν άντεξα και τηλεφώνησα σε καλή πηγή μου πριν από το κυριακάτικο τραπέζι. «Θα φάμε τον Μητσοτάκη;», με ρώτησε αστειευόμενος. Αφού προσπέρασα την επισήμανσή του, τον ρώτησα ευθέως τι γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα του. «Είμαστε έτοιμοι σε όλα», μου είπε ο πρώην υπουργός και μάλιστα διευκρίνισε ότι υπάρχουν ακόμα και γραφεία μισθωμένα! Με τα ψηφοδέλτια τι γίνεται ρώτησα και η απάντηση ήταν καταφατική ότι όλα σχεδόν έχουν κλείσει.

Τα ονόματα που ακούγονται για Σαμαρά

Ε, αφού μου είπε ότι τα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά έχουν κλείσει κάθισα να ψάξω να δω τι γίνεται σε επίπεδο υποψηφιοτήτων. Έμαθα λοιπόν, ότι ορισμένοι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ αλλά και στελέχη που ήταν σε κεντρικές θέσεις στον κρατικό οργανισμό, δηλαδή γενικοί γραμματείς υπουργείων, πρόεδροι ΔΕΚΟ και άλλοι θα είναι υποψήφιοι. Κρατήστε ονόματα. Πάνος Παναγιωτόπουλος (νότιο τομέα Β’ Αθηνών), Αργύρης Ντινόπουλος που θα είναι και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος εκτός απρόοπτου, Κώστας Μαρκόπουλος (Εύβοια), Νίκος Νικολόπουλος (Αχαΐα), Χρήστος Ζώης (Λάρισα), Θανάσης Σκορδάς (Δυτική Αθήνα), αλλά και πρώην βουλευτές όπως Ζήσης Τσηκαλάγιας (Καστοριά), Στέργιος Γιαννάκης (Πρέβεζα). Μου είπαν και για τον πρώην περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη να έχει κλειδώσει στην Αρκαδία. Και οι παλαιότερες κόντρες με τον Σαμαρά; Περασμένα ξεχασμένα.

Ανακοινώνει δύο ανεξάρτητους βουλευτές το ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως έχουν υιοθετήσει πλήρως το δόγμα «μάζευε κι ας είναι και ρώγες», καθώς το ΠΑΣΟΚ μετά την αμφίπλευρη διεύρυνση ετοιμάζεται για ένα δυναμικό μπάσιμο που θα έχει, όπως μαθαίνω, άρωμα ανεξαρτητοποιήσεων. Η Χαριλάου Τρικούπη θα ανοίξει σύντομα τις πόρτες της σε δύο ανεξάρτητους βουλευτές όπου το timing των ανακοινώσεων μόνο τυχαίο δεν είναι. Και όταν σας λέω σύντομα, εννοώ σύντομα. Οι επίσημες συστάσεις θα γίνουν αμέσως μετά την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου και λίγο πριν από το παραδοσιακό ραντεβού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ώστε ο Νίκος Ανδρουλάκης να ανέβει στη Θεσσαλονίκη με ενισχυμένη την κοινοβουλευτική του ομάδα. Το σίριαλ με τη Νίνα Κασιμάτη φαίνεται πως φτάνει στο πολυαναμενόμενο φινάλε του, αφού για καιρό μαδούσαμε τη μαργαρίτα για το πότε και το πώς, αλλά πλέον η βουλευτής της Β’ Πειραιώς θεωρείται «κλειδωμένη» η ανακοίνωσή της. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ανεξάρτητο βουλευτή της Κέρκυρας, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος έδωσε τα χέρια με κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πριν λίγο καιρό. Ο τελευταίος είχε ταξιδέψει στο νησί των Φαιάκων. Όπως σας είπα και για τους δύο θα γίνουν ανακοινώσεις λίγο μετά την 3η του Σεπτέμβρη, και από εκεί και πέρα προβλέπεται σκληρή μάχη στους νομούς τους. Στην Κέρκυρα, η είσοδος του Αυλωνίτη στο πράσινο στρατόπεδο προκαλεί ήδη πονοκέφαλο, καθώς εκεί εκλέγεται ο σημερινός βουλευτής και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης και άνθρωπος του προέδρου του κινήματος. Ξέρω ότι ήδη ο Αυλωνίτης έχει ήδη προσεγγίσει τοπικούς παράγοντες του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο δυσαρεστημένοι με τον Μπιάγκη. Και στη Β’ Πειραιώς, το σκηνικό είναι εξίσου εκρηκτικό. Η Νίνα Κασιμάτη μπαίνει σε μια περιφέρεια όπου ο μεγάλος και παραδοσιακός αντίπαλος ακούει στο όνομα Δημήτρης Διαμαντίδης, γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου.

Και τώρα αναλαμβάνουν οι δημοσκόποι

Στα γραφεία τους επιστρέφουν από σήμερα -και- όλοι οι βασικοί δημοσκόποι. Οι μηχανές θα αρχίσουν να δουλεύουν στο φουλ για να μετρήσουν το πριν και το μετά. Όλες οι εταιρείες θέλουν να δουν από τη μια τη διάθεση των πολιτών πριν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και στη συνέχεια τα τηλέφωνα θα πάρουν φωτιά μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όταν θα υπάρχει μάλιστα πλήρης εικόνα και αφού θα έχουν ανέβει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί το αποτύπωμα των τάσεων θα είναι ακόμα πιο καθαρό. Αυτό που απομένει είναι το κόμμα Σαμαρά το οποίο ο έμπειρος πολιτικός δε βιάζεται να ανακοινώσει. Αυτό θα λειτουργήσει και ως ρυθμιστής για τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας.

Τρέχει οργανωτικά ο Τσίπρας

Θα πάω τώρα στην ΕΛΑΣ, καθώς συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ενέκρινε την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των συντονιστών περιφερειών που θα έχουν την ευθύνη της συγκρότησης και της ανάπτυξης του κόμματος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έμαθα, ότι ο Τσίπρας ζήτησε με ένταση, καθώς ήδη υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια, να είναι το κόμμα σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛΑΣ να φθάσουν παντού.

Ο ρόλος του Πέτρου Κόκκαλη

Εδώ και μήνες οι πιο μυημένοι ήξεραν ότι ο Πέτρος Κόκκαλης ήρθε κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ. Η στήλη σας είχε ενημερώσει σχετικά εδώ και μήνες, αλλά ο Π. Κόκκαλης είχε συνεχή παρουσία σε εκδηλώσεις για την δημιουργία μετώπου του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου, ενώ ήταν και σε ορισμένες παρουσιάσεις του βιβλίου Ιθάκη του Τσίπρα, σήμα ότι κάτι υπήρχε στη σχέση των δυο προσώπων. Όπως έμαθα, εδώ και μήνες υπήρχε επικοινωνία Αλ. Τσίπρα και Π. Κόκκαλη με τον δεύτερο να συμφωνεί να στηρίξει το εγχείρημα της ΕΛΑΣ και από χθες είναι συντονιστής του ψηφιακού κόμματος ενώ όπως γνωρίζει η στήλη θα κατέβει και υποψήφιος στην Α’ Πειραιώς.

Οι συντονιστές της ΕΛΑΣ

Και να μείνω στα της ΕΛΑΣ και των συντονιστών που ορίστηκαν μετά την συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος. Μεταξύ των ονομάτων είναι ο Νίκος Σαράντης, πασοκογενής, πρώην δήμαρχος Αγ. Αναργύρων, οι πρώην βουλευτές Μπγιάλας Χρήστος (Γρεβενών) στη Δυτική Μακεδονία και Δημήτρης Βέττας (Φθιώτιδας) στην Στερεά Ελλάδα. Επίσης, μεταξύ των ονομάτων είδα και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρο Καραγκούνη, πρώτο εξάδελφο του εκλιπόντος άνδρα της Ζανέτ Τσίπρα, αδελφής του Αλέξη Τσίπρα, που θα έχει υπό την ευθύνη του την Ανατολική Αττική.

Ανάσα δροσιάς πριν από τη ΔΕΘ

Μια μικρή ανάπαυλα, λίγο πριν μπει για τα καλά σε ρυθμούς ΔΕΘ, έκανε την Κυριακή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το μεσημέρι, μακριά από κάμερες, συσκέψεις και το πυκνό πρόγραμμα των επόμενων ημερών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βρέθηκε στην πλαζ της Βάρκιζας μαζί με την σύζυγο του Κατερίνα και το μονάκριβο γιο τους, Δημήτρη. Ο Παύλος Μαρινάκης προτίμησε μια οικογενειακή εξόρμηση, πριν επιστρέψει στην ένταση της πολιτικής καθημερινότητας. Έτσι, η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στην οικογένεια και σε λίγες ώρες χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα. Άλλωστε, η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ έχει ήδη αρχίσει και οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα απαιτητικές για το κυβερνητικό επιτελείο. Έτσι, μια βουτιά στη Βάρκιζα αποδείχθηκε η κατάλληλη «ανάσα» πριν από το επόμενο πολιτικό μακροβούτι.

Νέα παράταση για τη διπλή γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Παράταση ακούω ότι καταγράφεται στην προσπάθεια πλήρους αποκατάστασης της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας – Θεσσαλονίκης, καθώς το χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων εργασιών στη Θεσσαλία μετατίθεται εκ νέου. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Κραννώνας. Με βάση τη νέα προθεσμία, το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 29 Οκτωβρίου 2026. Η καθυστέρηση συνδέεται, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τόσο με τα έντονα καιρικά φαινόμενα όσο και με το γεγονός ότι μέρος των παρεμβάσεων εξαρτάται από την εξέλιξη άλλης εργολαβίας που εκτελείται παράλληλα. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς θα παραδοθεί πλήρως η διπλή σιδηροδρομική γραμμή, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Από τον Μάικλ Ντελ και τη Mubadala μέχρι τη Rainbow Waters

Καθόλου «μικρή» υπόθεση δεν είναι τελικά η εξαγορά της Rainbow Waters, γνωστή για τους επαγγελματικούς ψύκτες εμφιαλωμένου νερού. Πίσω από τη βρετανική Osmosis Buyers Limited, που απέκτησε την ελληνική εταιρεία μαζί με την συνδεδεμένη εταιρεία, Ροή Αγαθών, βρίσκεται ένα επενδυτικό οικοσύστημα με ιδιαίτερα βαριά ονόματα. Μεταξύ των επενδυτών συναντά κανείς τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Michael Dell, προσωπικό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τη Mubadala, το κρατικό επενδυτικό fund του Άμπου Ντάμπι. Να σας πω εδώ ότι η Osmosis Buyers Limited ελέγχεται τελικά από την BDT Capital Partners και μέσω αυτής συνδέεται με την Culligan, έναν διεθνή όμιλο στις λύσεις επεξεργασίας και παροχής νερού. Επομένως, η αγορά της Rainbow Waters δεν μοιάζει απλώς με ακόμη μία χρηματοοικονομική τοποθέτηση σε ελληνική εταιρεία. Είναι ουσιαστικά το εισιτήριο εισόδου της Culligan στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, στον φάκελο της συναλλαγής αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η εξαγορά επιλέχθηκε επειδή η Rainbow Waters διαθέτει αναγνωρίσιμο brand, οργανωμένο δίκτυο διανομής και γνώση της εγχώριας αγοράς, υποδομές που θα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο και χρήμα για να στηθούν από το μηδέν. Και μαζί με τους ψύκτες και τα φίλτρα, στο πακέτο μπαίνει και το νερό Διώνη, με ιδιόκτητη μονάδα εμφιάλωσης στην περιοχή της Δωδώνης, την οποία η ίδια η πλευρά του αγοραστή χαρακτηρίζει κρίσιμο κομμάτι της δραστηριότητας της Rainbow Waters. Άρα, πίσω από μία σχετικά «αθόρυβη» εξαγορά νερού, εμφανίζονται κεφάλαια από τις ΗΠΑ και το Άμπου Ντάμπι και ένας διεθνής όμιλος που φαίνεται να βλέπει τη Rainbow Waters ως πλατφόρμα για πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Η Thenamaris επιστρέφει στα containerships με τέσσερις νέες παραγγελίες

Νέα κίνηση στα πλοία μεταφοράς κοντέινερ (containerships) λέγεται στη ναυτιλιακή αγορά ότι κάνει η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου, επιστρέφοντας στις ναυπηγήσεις του κλάδου με παραγγελία τεσσάρων πλοίων χωρητικότητας 3.200 TEU στην κινεζική Hengli Heavy Industries. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν το 2028 και έχουν ήδη προστεθεί στη λίστα στόλου του ομίλου. Την κατασκευή τους επιβλέπει η Thenamaris ConBulk, ο βραχίονας ξηρού φορτίου και containerships του ομίλου, που δημιουργήθηκε το 2020. Η παραγγελία έχει «τραβήξει» πάνω της τα βλέμματα της αγοράς, καθώς η Thenamaris διαθέτει σήμερα μόλις δύο containerships, τα Seasmile και Seadream, που παραδόθηκαν το 2013 και το 2014 και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι ανοίγεται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Παράλληλα, η νέα συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία με τη Hengli, όπου ο όμιλος έχει ήδη τοποθετήσει και παραγγελίες για τρία πλοία τύπου Aframax/LR2 tankers.

Στο μικροσκόπιο του ΟΦΥΠΕΚΑ ο διαγωνισμός των 3,6 εκατ. ευρώ

Έναν διαγωνισμό με καθόλου αμελητέο οικονομικό αποτύπωμα έχει σε εξέλιξη ο ΟΦΥΠΕΚΑ για την προμήθεια πλωτών μέσων που προορίζονται για την εποπτεία και φύλαξη των περιοχών Natura 2000. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 3,596 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ή 2,9 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για συνολικά 16 σκάφη που θα κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας αφορά τα εννέα φουσκωτά ανοικτής θαλάσσης με δύο εξωλέμβιες. Για το συγκεκριμένο τμήμα είχαν προβλεφθεί 1,54 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1,91 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμένη δαπάνη περίπου 212.000 ευρώ ανά σκάφος με ΦΠΑ. Άλλα 496.000 ευρώ με ΦΠΑ προβλέπονται για τέσσερα μικρότερα φουσκωτά εσωτερικών υδάτων, ενώ τα τρία πολυεστερικά σκάφη του πρώτου τμήματος του διαγωνισμού έχουν προϋπολογισμό 1,19 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Το «ζουμί» όμως βρίσκεται στις παραλαβές. Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις εξελίξεις, ότι σε αρκετά από τα σκάφη οι επιτροπές του ΟΦΥΠΕΚΑ καταγράφουν αποκλίσεις και εκκρεμότητες, από ελλείψεις σε σωστικά και πυροσβεστικά μέσα έως μη στεγανούς φράκτες γάστρας, απουσία προβλεπόμενης σκάλας, ζητήματα με το κάθισμα του χειριστή, το σύστημα αγκυροβολίας και άλλον εξοπλισμό. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχος, η Marine Aerospace Defence Engineering and Consulting ΙΚΕ καλείται να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις εντός 30 ημερών. Πρόκειται λοιπόν για μία προμήθεια αρκετών εκατομμυρίων, της οποίας η τελική επιχειρησιακή εικόνα εξακολουθεί να περνά από το μικροσκόπιο των επιτροπών παραλαβής.

Νοικιάζεται το «φιλέτο» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Νέο μισθωτή ακούω ότι ψάχνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για το κτίριο που διαθέτει σε ένα από τα ακριβότερα σημεία του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για το κτίριο της οδού Καψάλη 4, στην πλατεία Κολωνακίου, το οποίο απελευθερώνεται και θα είναι διαθέσιμο από αύριο και μετά. Το ακίνητο βγαίνει προς εκμίσθωση μέσω ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα. Περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο, με τη συνολική του επιφάνεια να ανέρχεται σε 1.174,18 τ.μ. Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται έχει έκταση 504 τ.μ. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε επόμενο στάδιο, από όσους περάσουν επιτυχώς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Τα KFC στέκονται απέναντι από τα McDonald’s

Μία νέα «μάχη κοτόπουλου και burger» στήνεται αυτή την περίοδο στη λεωφόρο Αλίμου, με την KFC να ετοιμάζει νέο κατάστημα μέσα σε χώρο πρατηρίου της AVIN. Οι εργασίες προχωρούν σταδιακά το τελευταίο διάστημα, ωστόσο το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι το νέο σημείο απέχει μόλις περίπου 100 μέτρα από το κατάστημα της McDonald’s που λειτουργεί στην ίδια λεωφόρο. Προς το παρόν, πάντως, οι περαστικοί δύσκολα μπορούν να αντιληφθούν τι ακριβώς ετοιμάζεται. Οι χαρακτηριστικές ταμπέλες της KFC δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί, καθώς, όπως μαθαίνω, οι άνθρωποι της εταιρείας επιχειρούν να κρατήσουν το νέο κατάστημα χαμηλά στο ραντάρ μέχρι την τελευταία στιγμή. Η λεωφόρος Αλίμου αποτελεί έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες των νοτίων προαστίων, με μεγάλη καθημερινή διέλευση οχημάτων και σημαντική εμπορική δραστηριότητα. Η συνύπαρξη με πρατήριο καυσίμων δίνει επιπλέον πλεονέκτημα στο νέο σημείο, καθώς δημιουργεί πρόσβαση τόσο σε κατοίκους της περιοχής όσο και σε διερχόμενους οδηγούς. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στον σχεδιασμό, το νέο KFC αναμένεται να ανοίξει μέσα στο φθινόπωρο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της αλυσίδας και βάζοντας έναν ακόμη ισχυρό παίκτη σε απόσταση αναπνοής από τη McDonald’s.