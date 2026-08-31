Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν οκτώ πυραύλους, χωρίς να διευκρινίσουν από πού εκτοξεύτηκαν, αφού παρείσφρησαν στον εναέριο χώρο της χώρας, λίγη ώρα έπειτα από ανακοινωθέν των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης κατά το οποίο στοχοποίησαν με πυραύλους και drones αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο χασεμιτικό βασίλειο.

Στο ανακοινωθέν τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως «κατέστρεψαν επιτυχώς» τους πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον δυο βάσεων όπου είναι εγκατεστημένα ή σταθμεύουν στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ.