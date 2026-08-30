Στα 57 της χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον εξακολουθεί να έχει τη γυμναστική σταθερά μέσα στην καθημερινότητά της. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την άσκηση.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ έχει εξηγήσει ότι για πολλά χρόνια πίστευε πως μια προπόνηση είχε αποτέλεσμα μόνο εάν ήταν μεγάλη σε διάρκεια και αρκετά έντονη. Σήμερα έχει εγκαταλείψει αυτή τη λογική και στρέφεται περισσότερο στην ενδυνάμωση, την κινητικότητα και τις σύντομες, στοχευμένες προπονήσεις.

Βασικό κομμάτι της ρουτίνας της είναι το «Pvolve», μια μέθοδος λειτουργικής άσκησης χαμηλής επιβάρυνσης, της οποίας η Τζένιφερ Άνιστον είναι επίσημη πρέσβειρα από το 2023. Το πρόγραμμα συνδυάζει κινήσεις ενδυνάμωσης με αντιστάσεις, ασκήσεις ισορροπίας, σταθερότητας και κινητικότητας.

Από το εξαντλητικό cardio στη λογική «γυμνάσου πιο έξυπνα»

Η ίδια η Τζένιφερ Άνιστον έχει παραδεχτεί ότι στο παρελθόν συνέδεε την αποτελεσματική γυμναστική με τουλάχιστον 45 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης, όπως τρέξιμο ή άλλες απαιτητικές προπονήσεις. «Πίστευα ότι έπρεπε να ιδρώνεις για 45 λεπτά ή μία ώρα. Διαφορετικά, ήταν άχρηστο», έχει δηλώσει, εξηγώντας ότι σήμερα είναι ευγνώμων που συνειδητοποίησε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πώς αισθάνεται το σώμα της και όχι στο να το πιέζει με κάθε κόστος.

«Πρέπει πραγματικά να σέβεσαι το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σώμα σου», έχει πει. Όπως εξήγησε, όσο μεγαλώνει έχει μάθει να γίνεται πιο ευγενική με το σώμα της και να αποδέχεται ότι υπάρχουν ημέρες στις οποίες χρειάζεται διαφορετική ένταση ή ακόμα και ξεκούραση. Η μεγαλύτερη αλλαγή για εκείνη φαίνεται πως ήρθε μέσα από την προπόνηση δύναμης. «Η ενδυνάμωση έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά για μένα, στον τρόπο που κινούμαι, στο πώς αισθάνομαι, στα πάντα», έχει τονίσει.

Η ηθοποιός έχει επίσης εξηγήσει ότι η διατήρηση της μυϊκής μάζας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο περνούν τα χρόνια, καθώς οι μύες υποστηρίζουν το σώμα και τον σκελετό. Για αυτό και βλέπει πλέον την άσκηση όχι μόνο ως έναν τρόπο να διατηρεί τη σιλουέτα της, αλλά ως επένδυση στην υγεία και την καθημερινότητά της μακροπρόθεσμα.

Οι προπονήσεις των 15 λεπτών που κάνει ακόμα και όταν δεν έχει χρόνο

Το 2026 η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που γυμνάζεται σήμερα. Σύμφωνα με όσα έχει πει, κάνει Pvolve μαζί με την personal trainer της, Ντάνι Κόλμαν, περίπου τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα, ενώ κατά διαστήματα προσθέτει Pilates για ποικιλία. Δεν σημαίνει, όμως, ότι κάθε προπόνηση διαρκεί μία ώρα. Αντίθετα, έχει γίνει μεγάλη υποστηρίκτρια των μικρών προπονήσεων.

«Έχω μάθει ότι συνέπεια δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλες προπονήσεις», δήλωσε τον Μάρτιο του 2026. «Ακόμα κι αν κάποιες ημέρες είναι μόνο 15 λεπτά, αυτές είναι οι προπονήσεις στις οποίες επιστρέφω γιατί λειτουργούν. Αισθάνομαι πιο δυνατή τώρα από ό,τι πριν από χρόνια και αυτό συμβαίνει επειδή επικεντρώνομαι στη συνέπεια και όχι στις υπερβολές».

Σε άλλη πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue χαρακτήρισε τα 15λεπτα προγράμματα καθοριστική αλλαγή, σημειώνοντας ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να γυμνάσει ακόμα και ολόκληρο το σώμα και να ιδρώσει πραγματικά. Οι σύντομες προπονήσεις της περιλαμβάνουν ασκήσεις για κορμό και χέρια, αντιστάσεις και λειτουργικές κινήσεις που δουλεύουν ταυτόχρονα δύναμη, κινητικότητα και σταθερότητα.

Ακόμη και τις ημέρες που δεν έχει διάθεση να γυμναστεί, η Τζένιφερ Άνιστον προσπαθεί να αποφύγει τη λογική του «όλα ή τίποτα». Όπως έχει πει, λέει στον εαυτό της: «Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε για 20 λεπτά». Άλλες φορές το πρώτο βήμα είναι απλώς να φορέσει τα ρούχα της γυμναστικής, ακόμη κι αν τελικά δεν φτάσει ποτέ στο γυμναστήριο.

Γιατί η ενδυνάμωση έχει σημασία στην εμμηνόπαυση

Η περίοδος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στο σώμα μιας γυναίκας. Ανάμεσά τους μπορεί να είναι η σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης, αλλά και αλλαγές στην ισορροπία και την κινητικότητα.

Για αυτόν τον λόγο, η άσκηση με αντιστάσεις και η συστηματική ενδυνάμωση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη φάση της ζωής. Προγράμματα όπως το Pvolve συνδυάζουν ασκήσεις με λάστιχα και βάρη, κινήσεις για όλο το σώμα, ασκήσεις ισορροπίας και σταθερότητας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην κινητικότητα.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία προπόνησης δεν βασίζεται στην εξάντληση ή στις πολλές ώρες άσκησης, αλλά στη σωστή εκτέλεση των κινήσεων και στη σταδιακή ενδυνάμωση του σώματος. Στόχος είναι να διατηρούνται οι μύες δυνατοί, να υποστηρίζονται καλύτερα οι αρθρώσεις και τα οστά και να βελτιώνονται η ισορροπία, η ευλυγισία και η λειτουργικότητα στην καθημερινότητα.

Το Pvolve δεν αποτελεί θεραπεία για την εμμηνόπαυση ή τα συμπτώματά της. Ωστόσο, η ενδυνάμωση και η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της φροντίδας του σώματος, καθώς μια γυναίκα μεγαλώνει.

Για την Τζένιφερ Άνιστον, πάντως, το βασικό μήνυμα είναι πολύ πιο απλό. Δεν χρειάζονται απαραίτητα ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο ούτε εξαντλητικές προπονήσεις. Όπως υποστηρίζει πλέον η ίδια, το ζητούμενο είναι να βρίσκει κανείς μια μορφή κίνησης που του αρέσει, να παραμένει συνεπής και να χτίζει δύναμη χωρίς να εξαντλεί το σώμα του. Μάλιστα, έχει τονίσει ότι «οι μύες είναι το απόλυτο εργαλείο αντιγήρανσης», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης όσο μεγαλώνουμε. Και στα 57 της, η ίδια δηλώνει ότι αισθάνεται πιο δυνατή από ό,τι πριν από χρόνια.