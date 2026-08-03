Η Τζένιφερ Άνιστον απολαμβάνει μια καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει τρυφερές στιγμές εν πλω, κοντά στη Μαγιόρκα.

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι και λευκό σορτσάκι, ενώ αντάλλασσε παθιασμένα φιλιά με τον Τζιμ Κέρτις την Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το TMZ, οι δυο τους δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον, την ώρα που απολάμβαναν τον ήλιο παρέα με τον Τζέισον Μπέιτμαν, στενό φίλο της Τζένιφερ Άνιστον και συμπρωταγωνιστή της στις ταινίες «Horrible Bosses».

Jennifer Aniston Flaunts Bikini Bod, Locks Lips with Boyfriend on Yacht https://t.co/25rx297xjc — TMZ (@TMZ) August 1, 2026

Η ηθοποιός δεν έμεινε μόνο στο κατάστρωμα, αλλά βγήκε και στη θάλασσα, κάνοντας πετάλι με καγιάκ στα καταγάλανα νερά.

Bikini-clad Jennifer Aniston, 57, kisses hypnotist boyfriend Jim Curtis as they enjoy a romantic getaway aboard a luxury yacht in Spain https://t.co/WsW8H4DMU0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 1, 2026

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις συνδέονται δημόσια εδώ και περίπου έναν χρόνο. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχαν επίσης βρεθεί μαζί στη Μαγιόρκα. Αργότερα μέσα στη χρονιά επιβεβαίωσαν τη σχέση τους μέσω Instagram, προκαλώντας πολλά σχόλια όταν η ηθοποιός αναφέρθηκε στον Τζιμ Κέρτις ως τον «έρωτά» της σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται να έχει πλέον περισσότερο χρόνο για διακοπές, καθώς επρόκειτο να συμμετάσχει στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά «I’m Glad My Mom Died», η οποία βασίζεται στα ομότιτλα απομνημονεύματα της Τζενέτ ΜακΚέρντι, αλλά αποχώρησε εξαιτίας προβλημάτων στον προγραμματισμό της. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να απογοήτευσε όσους περίμεναν με ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πρότζεκτ, ωστόσο ο Τζιμ Κέρτις πιθανότατα δεν έχει κανένα παράπονο για τον επιπλέον χρόνο που περνούν μαζί.