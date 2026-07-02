Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η πρωταγωνίστρια των «Friends» σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις χαλαρές στιγμές που περνούν μαζί, αλλά και από τις συναντήσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα, όπως τον Τζέισον Μπέιτμαν και τον Σον Χέις.

«Μερικές καλοκαιρινές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και τη συνόδευσε με την πρώτη εικόνα που τη δείχνει να ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο, με τον Κέρτις να χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα.

Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίζεται με φίλους ανάμεσα στους οποίους ο συμπρωταγωνιστής της Άνιστον από το «The Morning Show», Μπίλι Κράνταπ και η σύζυγός του Ναόμι Γουότς, η ηθοποιός Αμάντα Άνκα και ο σκηνοθέτης Γουίλ Σπεκ. Επίσης σε ένα ακόμη στιγμιότυπο ο Κέρτις εμφανίζεται να είναι μαζί με τον Κλάιντ, τον αγαπημένο σκύλο της ηθοποιού, μετά από μια προπόνηση στο σπίτι. «Κάθε εικόνα, τελειότητα», έγραψε στα σχόλια η επί χρόνια φίλη της Άνιστον, Σάντρα Μπούλοκ.

Οι φήμες για το ειδύλλιο ανάμεσα στην ηθοποιό και τον υπνοθεραπευτή ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν σε κοινές διακοπές στην Ισπανία. «Βγαίνουν χαλαρά και περνάνε καλά» είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο πηγή από το περιβάλλον τους στο περιοδικό PEOPLE.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του στο Instagram λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Άνιστον ευχήθηκε δημόσια χρόνια πολλά στον Κέρτις.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» τον Ιανουάριο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κέρτις αποκάλυψε πώς έγινε η γνωριμία τους. «Απλώς μας σύστησαν κάποιοι φίλοι. Αυτό ήταν όλο. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να μιλάμε» είπε.