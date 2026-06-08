Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις φέρονται να έχουν παγώσει προσωρινά τα σχέδια γάμου τους, καθώς προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη σχέση τους, τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και το πού θα χτίσουν το κοινό τους μέλλον.

Παρότι, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Star», το ζευγάρι παραμένει αφοσιωμένο ο ένας στον άλλον, η ηθοποιός φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως ο γάμος δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ίδια αυτή την περίοδο.

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό υποστηρίζει ότι η Άνιστον εξακολουθεί να βλέπει τον Κέρτις ως τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να περάσει τη ζωή της, ωστόσο αυτή τη στιγμή επιθυμεί να επικεντρωθεί στη δουλειά της πριν μπει στη διαδικασία προετοιμασίας ενός γάμου.

«Η Τζεν εξακολουθεί να βλέπει τον Τζιμ ως τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να γεράσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος στο πρόγραμμά της για έναν γάμο», ανέφερε η ίδια πηγή. «Θέλει να είναι κάτι ξεχωριστό και όχι βιαστικό. Η Τζεν χρειάστηκε να πει ξεκάθαρα στον Τζιμ: “Δεν μπορώ να σε παντρευτώ, τουλάχιστον όχι τώρα“».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένοι φίλοι της ηθοποιού φέρονται να συμφωνούν με την απόφασή της. Όπως αναφέρεται, θεωρούσαν ότι η σχέση προχωρούσε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πως θα ήταν προτιμότερο για το ζευγάρι να πάρει περισσότερο χρόνο πριν κάνει το επόμενο βήμα. Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως κανείς από το περιβάλλον τους δεν επιθυμεί τον χωρισμό του ζευγαριού, ωστόσο κάποιοι φέρονται να είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ενός γάμου έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης.

Ένα ακόμη ζήτημα που φέρεται να απασχολεί το ζευγάρι είναι ο τόπος μόνιμης διαμονής τους. Ο Τζιμ Κέρτις παραμένει στενά συνδεδεμένος με τη Νέα Υόρκη, ενώ η Τζένιφερ Άνιστον προτιμά το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την πηγή, οι συζητήσεις για μια ενδεχόμενη μόνιμη μετακόμιση στη Νέα Υόρκη δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε ξεκάθαρη απόφαση.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως παίζουν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Τζένιφερ Άνιστον. Η ηθοποιός συνεχίζει να συνδυάζει την υποκριτική με την παραγωγή, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται και το brand περιποίησης μαλλιών «LolaVie». Την ίδια περίοδο συμμετέχει και στα γυρίσματα της σειράς «The Morning Show», γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αφήνει ελάχιστο χρόνο για την προετοιμασία ενός γάμου.