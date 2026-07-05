Το προαιρετικό άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου φέρνει στο προσκήνιο τις φετινές θερινές εκπτώσεις, με τον εμπορικό κόσμο να κινείται ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας. Αν και η νομοθεσία επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 20:00 τη συγκεκριμένη ημέρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαφοροποιείται, καταθέτοντας δική του πρόταση προς τα μέλη του για κλείσιμο των ρολών νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 18:00.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη αγοραστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει. Οι θερινές εκπτώσεις θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και η διάρκειά τους θα εκταθεί έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές ένα περιθώριο επτά εβδομάδων για τις αγορές τους.

Τι ισχύει με τις αναγραφόμενες τιμές και τα πρόστιμα

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία της αγοράς βασίζεται στον νόμο 4177/2013, ενώ πλέον ενσωματώνει και τις αυστηρές προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον νόμο 5111/2024.

Η βασικότερη αλλαγή που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές αφορά τον τρόπο αναγραφής των εκπτώσεων στις βιτρίνες και στα καρτελάκια των προϊόντων:

«Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.»

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν σε τεχνητή διόγκωση των αρχικών τιμών λίγες ημέρες πριν την έναρξη. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας ξεκαθαρίζει τη διαδικασία προβολής των προσφορών. Συγκεκριμένα, η μείωση της τιμής επιτρέπεται να παρουσιάζεται με τους εξής τρόπους:

Ως ποσοστό έκπτωσης (π.χ. -30%)

Ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης (π.χ. 20 ευρώ φθηνότερα)

Με ταυτόχρονη παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής

Απαράβατος όρος για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παραμένει η σαφής αναγραφή της προγενέστερης χαμηλότερης τιμής της τελευταίας τριακονταετίας, ώστε ο αγοραστής να γνωρίζει το πραγματικό όφελος της συναλλαγής του.