Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του πατέρα της, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κοντά στο σπίτι της οικογένειας στο βόρειο Ισραήλ, η δεκάχρονη Σιρίν εξακολουθεί να ζει με το τραύμα της απώλειας, περιγράφοντας τον άνθρωπο που της πρόσφερε το αίσθημα της ασφάλειας.

Η μεγαλύτερη από τέσσερα αδέλφια συγκαταλέγεται στα δεκάδες παιδιά των οποίων η ζωή άλλαξε δραματικά εξαιτίας της έξαρσης της εγκληματικότητας που πλήττει την αραβική μειονότητα στο Ισραήλ.

Το κύμα βίας αποδίδεται κυρίως στη δράση οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων, στην ευρεία διαθεσιμότητα όπλων, αλλά και –όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι της κοινότητας– στην ανεπαρκή αντιμετώπιση του φαινομένου από τις αστυνομικές αρχές.

«Όταν έμαθα ότι τον έχασα, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν σαν έχασα ένα κομμάτι μου», λέει το παιδί –δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα, αλλάχτηκε κατόπιν αιτήματός του, για την προστασία του, διευκρινίζει το Γαλλικό Πρακτορείο– που ζει στην παραθαλάσσια κωμόπολη Τζισρ αλ Ζαρκά.

Από τις αρχές του 2026, τουλάχιστον 140 Ισραηλινοί πολίτες παλαιστινιακής καταγωγής έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά βίας, σύμφωνα με την οργάνωση Πρωτοβουλίες του Αβραάμ, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων.

Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών είναι αυξημένος κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, ενώ, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, εκτιμάται ότι ο φετινός απολογισμός θα ξεπεράσει τους 252 φόνους που καταγράφηκαν το 2025, αριθμό-ρεκόρ για τη χώρα.

Συλλήψεις

Οι Ισραηλινοί παλαιστινιακής καταγωγής, που στο Ισραήλ αναφέρονται συχνά ως «Ισραηλινοί Άραβες», αποτελούν περίπου το 21% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται ως Παλαιστίνιοι.

Πρόκειται για απογόνους των Αράβων που παρέμειναν στα εδάφη του σημερινού Ισραήλ μετά την ίδρυση του κράτους το 1948 και εδώ και δεκαετίες καταγγέλλουν ότι αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής.

Ο δράστης της δολοφονίας του πατέρα της Σιρίν –μιας επίθεσης που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε κάποιο προφανές κίνητρο– ήταν ανήλικος και δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με την οικογένεια. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης.

«Δυστυχώς, πάνω από 232 παιδιά έχασαν τον ένα τους γονέα μόνο την περασμένη χρονιά στην αραβική κοινότητα εξαιτίας της εγκληματικότητας και της βίας», σημειώνει η Χαντάρ Κες, ιδρύτρια και γενική διευθύντρια της Sunflowers, ισραηλινής δομής που στηρίζει παιδιά τα οποία έχουν μείνει ορφανά.

Σύμφωνα με την ίδια, στην εβραϊκή κοινότητα τα παιδιά που χάνουν έναν γονέα αντιμετωπίζουν τετραπλάσιο κίνδυνο να συλληφθούν και να εγκαταλείψουν το σχολείο.

Στην αραβική κοινότητα, ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι, καθώς η κοινωνικοοικονομική ανασφάλεια, η αυξημένη εγκληματικότητα και η δράση των συμμοριών αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες τα ίδια τα παιδιά να παρασυρθούν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστικό ρόλο παίζει και η επιθυμία εκδίκησης για τη δολοφονία ενός συγγενικού τους προσώπου.

Τρεις φόνοι σε τρεις ημέρες

Πολλοί Ισραηλινοί παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορούν τις αρχές ότι δεν διερευνούν με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος της κοινότητάς τους.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, η ισραηλινή αστυνομία υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει κάθε υπόθεση «με τη μέγιστη σοβαρότητα» και ότι συγκροτεί ειδικές ομάδες εργασίας, οι οποίες συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι έρευνες για ανθρωποκτονίες είναι ιδιαίτερα σύνθετες και χρονοβόρες, ζητώντας να υπάρξει «συντονισμένη εθνική προσπάθεια» απέναντι στο φαινόμενο.

Τα στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με την οργάνωση Πρωτοβουλίες του Αβραάμ, από την 1η έως τις 26 Ιουνίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες μόνο σε 16 υποθέσεις ανθρωποκτονιών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 12,3% των εγκλημάτων.

Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε μία μόνο ημέρα, πέντε Ισραηλινοί Άραβες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με εκρηκτικά τοποθετημένα σε αυτοκίνητα και σε ένοπλες επιθέσεις.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο 17χρονος Άχμεντ Τζαμπάρι δολοφονήθηκε ενώ εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ στη Γιάφα, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη μνήμη του μαθητή, ο πρόεδρος του συμβουλίου μουσουλμάνων της Γιάφα, Άμπεντ Αμπού Σιχάντα, υπενθύμισε ότι στην πόλη είχαν σημειωθεί τρεις δολοφονίες μέσα σε ισάριθμες ημέρες.

«Τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία», ανέφερε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους. «Εγγράφονται στο πλαίσιο των πολιτικών του Ισραήλ έναντι της κοινότητάς μας».

«Φτάνει πια»

Για την εβραιοαραβική οργάνωση AJEEC-NISPED, η οποία προωθεί την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή των νέων, η έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και οι περιορισμένες κοινωνικές προοπτικές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των εγκληματικών οργανώσεων.

Το κοινωνικό περιβάλλον «κάνει τη βία και την εγκληματικότητα καθημερινή πραγματικότητα, αλλά δεν μας καθορίζει», τονίζει η 19χρονη Μπαγιάν, η οποία συμμετέχει σε πρόγραμμα της οργάνωσης.

Συγγενικό της πρόσωπο, ηλικίας περίπου 30 ετών, δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες.

«Αυτό με έκανε να διερωτηθώ, αξίζει τον κόπο να ζεις σε αυτή τη χώρα, να σπουδάζεις, και τελικά να δολοφονείσαι;»

Κατά την ίδια, η εγκληματικότητα που μαστίζει την κοινότητά της συνδέεται άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αύξηση του κόστους ζωής και την ανεργία.

«Το κράτος πρέπει επιτέλους να πει “φτάνει πια”, η βία πρέπει να τελειώσει», υπογραμμίζει ο Νατζίμπ Αμπού Μπνάε, στέλεχος της AJEEC-NISPED σε χωριά Βεδουίνων στη Νεγκέβ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το ολοένα και χαμηλότερο ηλικιακό όριο των παιδιών που στρατολογούνται από τα εγκληματικά κυκλώματα.

«Άλλοτε μιλούσαμε για νεαρούς 16 ετών, σήμερα μιλάμε για 14χρονους και 13χρονους!»

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Πολύ σύντομος πρόλογος

Το κύμα εγκληματικότητας που πλήττει την αραβική κοινότητα στο Ισραήλ αφήνει πίσω του εκατοντάδες θύματα και δεκάδες παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στον φόβο και την απώλεια.