Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε αυτή την εβδομάδα δοκιμή του οπλισμού του νέου αντιτορπιλικού 5.000 τόνων Kang Kon, ιδίως πυραύλων τύπου κρουζ και συστημάτων «ηλεκτρονικού πολέμου», ανέφερε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το πλοίο αυτό είχε εν μέρει ανατραπεί την περασμένη χρονιά, κατά τη διάρκεια της καθέλκυσής του, και χρειάστηκε επισκευές.

Μετά τις δοκιμές, που διεξήχθησαν προχθές Παρασκευή, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «έδωσε διαταγή να ολοκληρωθεί η διαδικασία δοκιμών του αντιτορπιλικού με υπεύθυνο τρόπο και να τεθεί σε υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό μέσα σε δυο μήνες», ανέφερε το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το πρακτορείο, ο Κιμ εμφανίζεται με ψάθινο καπέλο να παρακολουθεί τις εκτοξεύσεις από την ακτή, πλαισιωμένος από ανώτατους στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε άλλα στιγμιότυπα διακρίνεται το Kang Kon να εκτοξεύει πυραύλους προς τη θάλασσα, στο πλαίσιο των δοκιμών των οπλικών του συστημάτων.

Η καθέλκυση του πλοίου, τον Μάιο του 2025, είχε αποτύχει, υπό το βλέμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν. Τότε είχε καταγγείλει την «απόλυτη αμέλεια» όσων είχαν την ευθύνη του έργου και είχε απαιτήσει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Παράλληλα, επίσης σήμερα, το KCNA μετέδωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε απαντητική επιστολή στον βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος τον είχε συγχαρεί για την 105η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, την 1η Ιουλίου.

«Είμαι έτοιμος να καθοδηγήσω μαζί σας τους τομείς και τις περιοχές που αφορά αυτό, και στις δυο πλευρές, για την εφαρμογή της σημαντικής κατανόησης ανάμεσά μας και να οδηγήσω τις σχέσεις Κίνας-Βόρειας Κορέας σε μακροπρόθεσμη, εκτενή και σταθερή ανάπτυξη», ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος επισκέφθηκε την Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο μήνα.

Παρότι η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατηγική συνεργασία της με τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό και διπλωματικό εταίρο της Πιονγκγιάνγκ.