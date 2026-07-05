Για τις κλήσεις των παικτών στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ για το παράθυρο του Ιουλίου μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης, τονίζοντας ότι τον Αύγουστο θα είναι άπαντες παρόντες.

Μεγάλη συζήτηση έγινε τις τελευταίες μέρες για τις πολλές απουσίες της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, την ώρα που στις άλλες χώρες τα μεγάλα αστέρια αγωνίστηκαν κανονικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Νίκολα Γιόκιτς στη Σερβία.

Ήταν αναμενόμενο, επομένως, ο Σπανούλης να ερωτηθεί για αυτό το θέμα μετά την ήττα και από την Πορτογαλία, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση…

«Το κριτήριο για αυτές τις κλήσεις; Οι παίκτες που πιστεύω εγώ και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι, αυτούς κάλεσα. Πιστεύω ότι είναι λάθος μας που δεν κλήθηκαν όλοι οι παίκτες στην Εθνική ομάδα σε αυτό το παράθυρο. Από κει και πέρα, από αυτούς που υπήρξαν διαθέσιμοι, καλέσαμε αυτούς που πιστεύαμε ότι έπρεπε να καλέσουμε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Το ξέρουμε όλοι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι οφθαλμοφανές.

Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορώ εγώ συνέχεια να αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα. Βλέπουμε ότι όταν λείπουν σημαντικοί παίκτες η ομάδα παρουσιάζει μία κατακόρυφη πτώση. Δεν είμαι μάγος να μπω μέσα να βάλω το καλάθι. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου που δεν έπεισα όλους τους παίκτες να είναι εδώ σε αυτό το παράθυρο.

Εγώ μαζί με τη διοίκηση. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιό του. Επειδή μπορώ να το αντέξω ή επειδή μου κάνει καλό η κριτική, δεν γίνεται να τα αναλαμβάνω όλα εγώ συνέχεια. Και εγώ θα μπορούσα να πω μετά το μετάλλιο δεν συνεχίζω, επειδή δεν έχουμε Έλληνες παίκτες, αλλά δεν το έκανα αυτό. Αγαπάω την ομάδα και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Να είστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο άπαντες θα είναι παρόντες».