Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη κυρίως στις εγκαταστάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, καθώς το δασικό μέτωπο δεν παρουσιάζει αυτή την ώρα ενεργή εστία.

Το βάρος της Πυροσβεστικής πέφτει πλέον στις επιχειρήσεις που καίγονται, και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 20:30, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 160 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μεμονωμένοι εθελοντές και εθελοντικές ομάδες.

Με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν επιπλέον εναέρια μέσα, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Από το ΓΕΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, προκειμένου να υποστηρίξει τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο πεδίο.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και ασθενοφόρα και πληρώματα του ΕΚΑΒ, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση αν χρειαστεί.

Τα μηνύματα του 112

Το βράδυ του Σαββάτου, στις 20:52, εστάλη μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Αργότερα, στη 01:19, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητήθηκε από κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λητής.

Λίγο μετά, στη 01:44, ακολούθησε ακόμη ένα μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στις 02:44 εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω των πυκνών καπνών στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου.

Μαύρο νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο έχει προκαλέσει πυκνό μαύρο καπνό, ο οποίος έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και είναι ορατός από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Η έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης, ενώ εικόνες από τη Θεσσαλονίκη δείχνουν το νέφος να έχει φτάσει μέχρι το κέντρο, την πλατεία Αριστοτέλους και τον Θερμαϊκό.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατούν κλειστά τα παράθυρα και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Συνεχείς ρίψεις και εκρήξεις στο εργοστάσιο

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, χρησιμοποιώντας και τον Θερμαϊκό Κόλπο για ανεφοδιασμό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά και να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό θερμικό φορτίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, η κατάσβεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ώρες, καθώς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί περισσότερες από δέκα εκρήξεις, γεγονός που δείχνει ότι στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών.

Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης μεταφέρθηκαν τέσσερις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι τρεις εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών, ενώ ακόμη ένας χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για ορθοπεδικό πρόβλημα.

Οι πυροσβέστες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία της περιοχής βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς, εγκαύματα ή προβλήματα υγείας σε πολίτες ή σε μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Συνελήφθη 76χρονος

Για την πυρκαγιά συνελήφθη από τις Αρχές ένας 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να επέδειξε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο.

Ο άνδρας είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος και, έπειτα από έρευνα και μαρτυρίες, σύμφωνα με τις Αρχές, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη μεγάλη πυρκαγιά.