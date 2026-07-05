Οι επίσημες θερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με την αγορά να βρίσκεται ήδη σε τροχιά ανεπίσημων προσφορών και τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά μια ισχυρή καταναλωτική τόνωση για το δεύτερο μισό του έτους.

Η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, προσφέροντας ένα παράθυρο επτά εβδομάδων στους καταναλωτές. Στο επίκεντρο της φετινής περιόδου βρίσκεται το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο (βάσει του νόμου 4177/2013 και των πρόσφατων τροποποιήσεων του νόμου 5111/2024), το οποίο επιβάλλει αυστηρούς κανόνες για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποδεικνύουν την εγκυρότητα των μειώσεων:

«Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.»

Αυτή η ρύθμιση αποκλείει την τεχνητή αύξηση των τιμών λίγο πριν από την έναρξη των προσφορών. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει ότι η μείωση μπορεί να εμφανίζεται είτε ως ποσοστό (π.χ. -30%), είτε ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης (π.χ. 20 ευρώ φθηνότερα), είτε με την ταυτόχρονη αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής, με απαράβατο όρο τη σαφή αναφορά της χαμηλότερης τιμής του τελευταίου τριανταημέρου.

Οι προβλέψεις για τον τζίρο και ο παράγοντας του τουρισμού

Οι εκτιμήσεις των επιμελητηρίων προσδιορίζουν τον συνολικό κύκλο εργασιών της αγοράς μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέγεθος που μεταφράζεται σε μια ονομαστική άνοδο 2% έως 5% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναλύοντας τα δεδομένα της αγοράς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε:

«Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το πρώτο ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους»

Ο κ. Κορκίδης έθεσε ως βασική παράμετρο την ποιότητα της κατανάλωσης και όχι απλώς τα μαθηματικά μεγέθη:

«Εκείνο που έχει πραγματική σημασία δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η αύξηση του όγκου των πωλήσεων και η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης. Η ελληνική αγορά δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερες εισπράξεις, χρειάζεται περισσότερους καταναλωτές στα καταστήματα. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της ανάκαμψης»

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τουρισμός αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) και τους δημοφιλείς προορισμούς. Όσον αφορά το ψηφιακό εμπόριο, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ χαρακτήρισε καθοριστικές τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τον ισότιμο ανταγωνισμό, καθώς οι πλατφόρμες ταχείας εμπορίας (fast commerce) από τρίτες χώρες παραμένουν ισχυροί ανταγωνιστές, παρά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά αποστολή από την 1η Ιουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους καταναλωτές να προτιμούν τις νόμιμες εγχώριες επιχειρήσεις που επιστρέφουν αξία στην οικονομία και την απασχόληση, ζητώντας παράλληλα από το κράτος μεταρρυθμίσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους:

«Το εμπόριο δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά να ανταγωνίζεται με τους ίδιους κανόνες όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά»

Οι πιέσεις στα νοικοκυριά και η κυριακάτικη απεργία

Από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, υπογράμμισε ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει περιορισμένη λόγω των χαμηλών αμοιβών και του κόστους διαβίωσης. Για τον λόγο αυτό, πρότεινε στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ο περιορισμός του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και η εντατικοποίηση των ελέγχων, ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται και η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, κατά την οποία επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 20:00.

Στο πεδίο αυτό καταγράφονται ήδη δύο διαφοροποιήσεις: