Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αθηνών έφτασε τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 5,92 δισεκατομμύρια ευρώ από ολοκληρωμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες μαζί με τις ήδη ανακοινωθείσες εκδόσεις αγγίζουν τα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το τελικό ύψος διαμορφώνεται με την προσθήκη των εταιρικών ομολόγων.

Η επίδοση αυτή ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν συνολικά το 2025, προσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό της τελευταίας πενταετίας που ήταν τα 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2021.

Σχολιάζοντας αυτή την εξέλιξη στην τακτική της ανάλυση, η χρηματιστηριακή εταιρεία Beta επισημαίνει:

«Η αγορά έχει ανακτήσει πλήρως τον διττό ρόλο της ως μηχανή άντλησης κεφαλαίων και προσέλκυσης επενδυτών από το εξωτερικό»

Η παγκόσμια κατάταξη και οι εκτιμήσεις των ξένων οίκων

Η ελληνική αγορά κατέλαβε τη δέκατη θέση στη διεθνή κατάταξη αποδόσεων για το πρώτο μισό του 2026, σημειώνοντας άνοδο 16%. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 19,11%, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού δείκτη STOXX 600, καθώς και των αμερικανικών S&P 500 και Nasdaq, με μοναδική εξαίρεση ορισμένες αγορές της Ασίας, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Εφόσον διατηρηθεί η παρούσα τάση, το Χρηματιστήριο Αθηνών οδεύει προς την έκτη διαδοχική κερδοφόρα χρήση, κινούμενο σε επίπεδα τιμών που είχαν να καταγραφούν εδώ και 17 χρόνια, με τα συνολικά κέρδη από το τέλος του 2020 να αγγίζουν το 204%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Goldman Sachs τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των πιο ελκυστικών επιλογών για το δεύτερο μισό του 2026, αναθεωρώντας την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες από 2.500 προηγουμένως, βασιζόμενη στη μακροοικονομική σταθερότητα και τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών. Παράλληλα, τα στοιχεία της βρετανικής HSBC δείχνουν ότι η ελληνική αγορά αποτελεί την περιοχή όπου τα διεθνή κεφάλαια διατηρούν τις υψηλότερες overweight θέσεις στην Ευρώπη, καταγράφοντας μαζί με το Χονγκ Κονγκ τη μεγαλύτερη επενδυτική έκθεση παγκοσμίως σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Ρευστότητα, κεφαλαιοποίηση και η είσοδος της ναυτιλίας

Η συνολική αξία των εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκε κατά 35,825 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του έτους, διαμορφώνοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση στα 182,078 δισεκατομμύρια ευρώ, επίπεδο που αποτελεί υψηλό από το 2008. Ανάλογη τροχιά ακολουθεί και η ρευστότητα, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 344 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 210 εκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Μια επιπλέον διαφοροποίηση εντοπίζεται στην προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαίων ελληνικών συμφερόντων, τα οποία παραδοσιακά επέλεγαν αμερικανικά χρηματιστήρια. Η Safe Bulkers προχώρησε σε παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στην εγχώρια αγορά, ενώ η Seanergy Maritime Holdings Corp δρομολογεί την έκδοση πενταετούς εταιρικού ομολόγου ύψους έως 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι πρωταγωνιστές του πρώτου εξαμήνου

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 15,99%, ενώ ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών ενισχύθηκε κατά 20,52%.

Στο σύνολο του ταμπλό, τις υψηλότερες αποδόσεις σημείωσαν οι εξής τίτλοι:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +73,09%

+73,09% Viohalco: +61,34%

+61,34% Lavipharm: +60,00%

+60,00% ΚΡΙ ΚΡΙ: +60,00%

+60,00% Alpha Trust: +58,59%

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψαν οι μετοχές των Prodea (-47,46%), YKNOT (-41,20%), Προοδευτική (-35,56%), Μαθιός Πυρίμαχα (-30,05%) και Credia Bank (-28,43%).

Στο πεδίο της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέραν των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Viohalco, θετικό πρόσημο εμφάνισαν οι Aktor (+40,61%), ΕΥΔΑΠ (+36,64%), Πειραιώς (+33,79%), Elvalhalcor (+32,98%), ΕΛΠΕ (+32,18%), Optima Bank (+29,70%), Coca Cola HBC (+27,46%), ΔΕΗ (+26,37%), Motor Oil (+22,23%), Eurobank (+21,61%) και Κύπρου (+20,53%).

Ηπιότερη άνοδο είχαν οι Εθνική (+16,04%), ΟΤΕ (+15,24%), ΟΛΠ (+11,52%), Alpha Bank (+10,36%), Σαράντης (+7,88%) και ΔΑΑ (+0,74%). Αντιθέτως, απώλειες κατέγραψαν οι Allwyn (-27,12%), Jumbo (-19,57%), Aegean Airlines (-10,94%), Metlen (-6,85%), Lamda (-6,32%) και Τιτάν (-1,05%).