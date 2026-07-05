Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη του Μεξικού ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την Αγγλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει ισχυρό κλοιό ασφαλείας γύρω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή της Αγγλίας, προκειμένου οι φίλαθλοι του Μεξικού να μην κάνουν τη γνωστή «σερενάτα».

Η «σερενάτα» είναι μία τακτική που χρησιμοποιείται συχνά για να διαταραχθεί η ξεκούραση της αντίπαλης ομάδας πριν από σημαντικούς αγώνες και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τους συγκεντρωμένους.

¡NI TAN LEJOS, EH! 😱



Esta es la distancia que separa a los aficionados del hotel de concentración de Inglaterra en la Ciudad de México. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇽



📹 @DanielEstradaN pic.twitter.com/EHOTlm28rf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 5, 2026