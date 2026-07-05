Ο Κίλιαν Εμπαπέ σκόραρε και απέναντι στην Παραγουάη δίνοντας την πρόκριση στην Γαλλία στο Μουντιάλ 2026 και έφτασε τα 19 γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι ένα μόνο πίσω από τον Λιονέλ Μέσι.

Το εντυπωσιακό ωστόσο με τον Γάλλο άσο που έκανε το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ του 2018 είναι πως τα 11 από τα 19 γκολ του είναι σε νοκ άουτ φάση.

Μάλιστα ο Εμπαπέ έχει αφήσει πίσω του ομάδες που αποτελούν μεγαθήρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και οι οποίες έχουν σκοράρει λιγότερο από τον Γάλλο επιθετικό.

Συγκεκριμένα η Βραζιλία έχει σκοράρει 10 φορές σε νοκ άουτ αγώνες, όσες και η Αγγλία, η Πορτογαλία εννέα και η Ισπανία μόλις τέσσερις!