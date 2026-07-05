Μετά από μια διετία, όταν και αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους για να αναλάβει την Εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Μετά τη νέα αποτυχία της Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026, το οποίο έληξε άδοξα στη φάση των «32» με τον αποκλεισμό από την Παραγουάη, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποχώρησε και η Ομοσπονδία βρήκε στο πρόσωπο του Κλοπ τον αντικαταστάτη του.

Έτσι ξεκίνησαν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνία. Πλέον ο 59χρονος τεχνικός βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις για τη λύση της συνεργασίας του με τη Red Bull για να αναλάβει επίσημα την Εθνική.

Ο Κλοπ έχει κατακτήσει στην καριέρα του το Champions League και την Premier League με τη Λίβερπουλ και πολλούς ακόμη τίτλους τόσο με τους «κόκκινους» όσο και με την Ντόρτμουντ.