Το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά προκρίθηκε στους «8» του Μουντιάλ 2026 και οι Μαροκινοί φίλαθλοι που μένουν στην Ολλανδία βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την μεγάλη αυτή επιτυχία, ωστόσο γρήγορα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή και ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια.

Τα επεισόδια έγιναν σε τέσσερις Ολλανδικές πόλεις με επίκεντρο την Χάγη. Σύμφωνα με την «De Telegraaf», λίγο μετά τις 22:00, ομάδες οπαδών του Μαρόκου άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες, γυάλινα μπουκάλια και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας ελεγκτής τροχαίας, ενώ οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 29 συλλήψεις.

Η ένταση ανάγκασε τον δήμαρχο της Χάγης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την Κινητή Μονάδα της αστυνομίας να αναπτύσσεται στην περιοχή για να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την τάξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Στο Ρότερνταμ, διαδηλωτές απέκλεισαν οδό που χρησιμοποιείται ως διαδρομή έκτακτης ανάγκης για ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της αστυνομίας να αποχωρήσουν, οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο σημείο και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα την επέμβαση των ΜΑΤ.

Στην Ουτρέχτη, άγνωστοι έβαλαν φωτιές στους δρόμους, προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι επενέβησαν για να επαναφέρουν την τάξη.

Στο Άμστερνταμ, οι πανηγυρισμοί σημαδεύτηκαν από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν ένα fatbike συγκρούστηκε με σκούτερ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών ανθρώπων. Οι ολλανδικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μετά τα εκτεταμένα επεισόδια.

In Utrecht, Netherlands, Moroccan fans rioted after beating Canada — smashing bikes, looting shops, blocking roads, and torching vans with zero consequences.



Remigration now?



A. Yes

B. No pic.twitter.com/wVPIAc85dj — 𝔉🅰𝒏 Karoline Leavitt (@WHLeavitt) July 5, 2026