Ξέσπασε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για την σκληρή εμφάνιση της Παραγουάης απέναντι στην Γαλλία για το Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής επέλεξε να αμυνθεί δυναμικά και μαζικά, κάνοντας περισσότερα από 20 φάουλ και παρότι ορισμένα ήταν αρκετά σκληρά, κανείς Παραγουανός δεν τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα.

Με αφορμή αυτή την εμφάνιση ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην εκπομπή του Fox Sports, σχολίασε χαρακτηριστικά πως αν έπαιζε ο ίδιος, ίσως είχε πάρει 4 κόκκινες κάρτες!

«Ήταν μια διαφορετική πρόκληση για αυτούς (σ.σ. Γάλλους). Ήταν ψύχραιμοι. Έπρεπε να μην αφήσουν τον εαυτό τους να προκληθεί και τα κατάφεραν. Αν έπαιζα εγώ σε αυτό το ματς θα είχα πάρει 4 κόκκινες και ίσως να είχα στείλει κάποιον στο… Αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού.

Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι σαν παιχνίδι, δεν μου αρέσει κάποιος να σε προκαλεί. Αλλά η Γαλλία έδειξε ηρεμία, ήταν χαλαροί και έκαναν ότι έπρεπε, χαμογελούσαν, σκόραραν, κέρδισαν το παιχνίδι και πήγαν να πανηγυρίσουν με τους φιλάθλους τους», είπε χαρακτηριστικά.