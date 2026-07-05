Aιχμηρή παρέμβαση με αποδέκτες τόσο την κυβέρνηση όσο και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επιλέγοντας να σχολιάσει τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο που ανάρτησε, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου Επικοινωνίας του, σχολιάζοντας τόσο τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη όσο και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στην κυρία Μπακογιάννη, ο Αντώνης Σαμαράς επανέρχεται στην εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία της ΝΔ, υπενθυμίζοντας την επικράτησή του τότε απέναντί της και σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο: «ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της».

Στη συνέχεια στρέφει τα βέλη του προς το Μέγαρο Μαξίμου, απαντώντας στις επικρίσεις που, όπως υποστηρίζει, του αποδίδονται για τη δημοσκοπική εικόνα του κυβερνώντος κόμματος. «Η αυτοδυναμία θέλει 37%», σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ κάνει λόγο για «επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

Παράλληλα, απορρίπτει την κριτική ότι φέρει ευθύνη για τη μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας πως είχε εγκαίρως επισημάνει συγκεκριμένες κινήσεις που, κατά την άποψή του, έπρεπε να ακολουθήσει η κυβέρνηση.

«Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα και γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40% έφτασε στο 20%» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να απορεί για τις επικρίσεις που δέχεται, λέγοντας: «Ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω».