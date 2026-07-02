Με ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις για την πολιτική επικαιρότητα και έντονη συναισθηματική φόρτιση για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η Ντόρα Μπακογιάννη παραχώρησε σήμερα συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

«Έχω ανάμεικτα αισθήματα οργής και θλίψης. Είναι δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μια ζωή, μιας γυναίκας η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά, και να σκάει ο δεύτερος εμπρηστικός μηχανισμός;», είπε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός για την απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Βάγιας Νέστορα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση στο σπίτι που διέμενε.

«Σκότωσαν τη μάνα της. Και αυτή η κοπέλα πρέπει να ζήσει με αυτό. Το ότι η δική της δραστηριότητα ήταν, κατά κάποιον τρόπο, η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Είναι ασύλληπτο. Και κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Πώς το είχε πει ο Κουφοντίνας για τον Αξαρλιάν; Παράπλευρη απώλεια», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega».

Όσον αφορά των πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά σημείωσε μεταξύ άλλων πως είναι «η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάποιο προσωπικό θέμα με τον κ. Σαμαρά, έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε».

«100% θα κάνει κόμμα» τόνισε, είπε σε άλλο σημείο

«Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα. Το πρόβλημά του είναι το γινάτι του. Δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γινάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψουν την υστεροφημία του, δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. Και επειδή είμαι και παλιά να πω ότι την πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά ήταν κυβέρνηση της ΝΔ», σημείωσε.