Στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά και σε άτομα νεαρής ηλικίας που κινούνται στις παρυφές αυτού, στρέφονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τη δολοφονική επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7.

Το γεγονός ότι το υπό διερεύνηση αδίκημα είναι η ανθρωποκτονία (σ.σ. μετά το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα) δίνει την ευχέρεια στους αστυνομικούς να κάνουν άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και να σαρώσουν τις επίμαχες περιοχές στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, κλιμάκια της ΔΑΕΕΒ «χτενίζουν» τα τρία σημεία των επιθέσεων, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα τους οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, που φαίνεται πως ήταν τρεις και κινήθηκαν με μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού (σ.σ. δύο ως επιχειρησιακή ομάδα και ο τρίτος ως ομάδα επιτήρησης – υποστήριξης).

Από «σκανάρισμα» περνάει κάθε πρόσωπο που έχει έστω και την παραμικρή αναφορά σε πληροφοριακό δελτίο για τον αντιεξουσιαστικό χώρο -εκεί που τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί δύο μεγάλοι πυρήνες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση οδηγεί και η ανάλυση των τριών μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς ήταν ιδιαίτερα απλή στην κατασκευή τους, δείγμα του ότι όποιος το έκανε δεν έχει ασχοληθεί με κάτι πιο «βαρύ». Άτομα δηλαδή, που δεν αποκλείεται να έχουν πρωταγωνιστήσει σε επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις π.χ. κοντά στη Ροτόντα ή στο ΑΠΘ.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι επειδή δεν έχουμε να κάνουμε με τρομοκρατική οργάνωση, αλλά με ομάδα αντιεξουσιαστών, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει κείμενο ανάληψης ευθύνης, καθώς πλέον δεν μιλάμε για μία καταδρομική ενέργεια, αλλά για μία δολοφονία πολίτη.

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τις έρευνες

Αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών εμφανίστηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι οι Αρχές αναμένουν σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση.

«Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν «τουλάχιστον τρία άτομα», σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις.

Η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς τα σημεία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και η μετακίνησή τους θα μπορούσε να έχει γίνει με δίκυκλο.

«Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και πανομοιότυπος εκρηκτικός μηχανισμός.