Την παρέμβαση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας προκάλεσε το μπαράζ των εμπρηστικών επιθέσεων -με γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό– που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε οικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος των εμπρηστικών επιθέσεων ήταν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Πιο αναλυτικά, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) ανέλαβε την προανακριτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Όλα έγιναν μέσα σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών της ώρας και πιο συγκεκριμένα από τις 04:18 μέχρι τις 04:35 τα ξημερώματα, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο στο οποίο πιθανόν συμμετείχαν περισσότερα από δύο άτομα που κινήθηκαν με μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού.

Μάλιστα, 5 άτομα -τρία με εγκαύματα και δύο με αναπνευστικά προβλήματα- χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ και δικηγόρου, Αφροδίτης Νέστορα. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και στην πιλοτή της πολυκατοικίας, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τον πρώτο όροφο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η κ. Νέστορα, η οποία φέρεται να προσπάθησε να σβήσει η ίδια τη φωτιά στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στα χέρια. Στη συνέχεια, προσπάθησε να βγάλει τη μητέρα της από την πολυκατοικία, η οποία επίσης νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα της κ. Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Αναπνευστικά προβλήματα εμφάνισε ο πατέρας της.

Η επίθεση στο σπίτι της κ. Νέστορα είναι η τελευταία χρονικά επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή Χαριλάου, με τους άγνωστους δράστες να προκαλούν εμπρησμό σε σταθμευμένο όχημα μιας γυναίκας που πολιτεύεται με τη ΝΔ, με τις φλόγες όμως να επεκτείνονται σε ακόμα ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μοτοσικλέτες.

Στην πρώτη επίθεση στόχος έγινε η πολυκατοικία που ανήκει στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη δεύτερη η πολυκατοικία όπου διαμένει ο πρώην «γαλάζιος» βουλευτής στην περιοχή της Τούμπας.