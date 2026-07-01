Στόχος εμπρηστών έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 τα σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Η μία εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ και δικηγόρου, Αφροδίτης Νέστορα, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και στην πιλοτή της πολυκατοικίας, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τον πρώτο όροφο.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η κ. Νέστορα, η οποία φέρεται να προσπάθησε να σβήσει η ίδια τη φωτά στο αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στα χέρια. Στη συνέχεια προσπάθησε να βγάλει τη μητέρα της από την πολυκατοικία, η οποία επίσης νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα της κ. Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Αναπνευστικά προβλήματα εμφάνισε ο πατέρας της.

Ο δεύτερος εμπρησμός σημειώθηκε την ίδια ώρα σε υπαίθριο χώρο στην οδό Περραιβού, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε ως στόχο το σπίτι του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη.

Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε στις 04:18 στην Πυλαία, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.