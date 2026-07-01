Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 σε πυλωτή οικοδομής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα στην οδό Γραβιάς 20 σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από το περιστατικό προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ τέσσερα άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών και ένα άτομο υπέστη ελαφρά εγκαύματα, και όλοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο σημείο, όπως επισημαίνει το thestival.gr επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.