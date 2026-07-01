Ο Αβραάμ Γιαννακίδης εργάζεται ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε σχολείο του Περιστερίου, όμως το τελευταίο διάστημα έχει τραβήξει την προσοχή στα social media λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον Νότη Σφακιανάκη.

Ο ίδιος, που δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του γνωστού τραγουδιστή, μίλησε για τα σχόλια που δέχεται από τον κόσμο όταν τον συναντά στον δρόμο ή σε δημόσιους χώρους.

Η αναγνωρισιμότητά του αυξήθηκε μετά από ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, στο οποίο εμφανιζόταν να τρώει σούσι, αφήνοντας να εννοηθεί με αστείο τρόπο πως πρόκειται για τον Νότη Σφακιανάκη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά του στο σχολείο, αποκαλύπτοντας πως οι μαθητές του συχνά του ζητούν να γυρίσουν μαζί βίντεο για τα social media, με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα για τις εκδρομές τους.

Η ομοιότητα με τον Νότη Σφακιανάκη και η έκκληση της κόρης του για επιστροφή στη σκηνή

«Δεν τραγουδάω, ούτε έχω καλή φωνή. Ακούω 30 χρόνια Νότη Σφακιανάκη, αλλά δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι. Η εμφάνισή μου είναι εντελώς τυχαία. Με παρότρυνση των παιδιών μου και των μαθητών μου, βάλαμε κάποια ψεγάδια και λίγο μοιάζω φαντάζομαι. Με παρακαλάνε να κάνουμε playback χορούς για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για τις σχολικές τους εκδρομές. Δεν το έχω κάνει φυσικά», είπε ο ίδιος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Με τον Νότη έχω μεγαλώσει κι εγώ και τα παιδιά μου. Πιστεύω ότι ο Νότης ούτε αντιγράφεται ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά. Με έχουν μπερδέψει και σε μαγαζί και στον δρόμο. Δεν το έχω παίξει ποτέ Νότης Σφακιανάκης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στο πότε άλλαξε την εικόνα του και πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο στιλ, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής σημείωσε: «Το look έγινε μετά τον κορωνοϊό και με το που ο Νότης σταμάτησε το τραγούδι. Δεν έχω χάσει πρεμιέρα του Νότη, είμαι φαν του και εγώ και τα παιδιά μου. Πίστευα ότι θα τραγουδούσε πάλι, γι’ αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια ήρθα στην Αθήνα». Μάλιστα, η κόρη του Αβραάμ Γιαννακίδη εμφανίστηκε στην κάμερα και έκανε έκκληση στον Νότη Σφακιανάκη να επιστρέψει, έστω για μία συναυλία.