Η Νόνη Δούνια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και στον δημοσιογράφο Σαράντη Μαριεττή, σχολιάζοντας τόσο τις εξελίξεις στην ελληνική τηλεόραση όσο και τον πρόσφατο γάμο της στενής φίλης της, Δανάης Μπάρκα, στον οποίο έγινε κουμπάρα.

Αναφερόμενη στις αλλαγές που παρατηρούνται στο τηλεοπτικό τοπίο, η Νόνη Δούνια επισήμανε πως το περιεχόμενο των εκπομπών βρίσκεται σε φάση μετάβασης.

«Βλέπουμε ότι αλλάζει το κομμάτι του περιεχομένου των εκπομπών. Κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και οι αλλαγές είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Το σημαντικό είναι να μπορείς να τις αντιλαμβάνεσαι, να τις διαβάζεις σωστά και να προσαρμόζεσαι», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τηλεόραση εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική της.

«Υπάρχει ακόμη μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που αγαπάει την τηλεόραση, ενημερώνεται και ψυχαγωγείται μέσα από αυτή. Πιστεύω ότι περνά μια διαφορετική περίοδο, αλλά έχει ακόμη πολλά χρόνια μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει και στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, με τη Νόνη Δούνια να περιγράφει τη συγκίνησή της για τον ρόλο της κουμπάρας.

«Ήταν όλα πολύ όμορφα, συγκινητικά και αυθόρμητα, όπως είναι και η ίδια η Δανάη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η κουμπαριά, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Δεν το περίμενα, ήταν πραγματικά μια πολύ ευχάριστη έκπληξη», δήλωσε.