Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναΐ που πέτυχε δύο γκολ, το Μαρόκο νίκησε με 3-0 τον Καναδά και περιμένει Γαλλία ή Παραγουάη στους «8» του Μουντιάλ 2026.

Στο Μουντιάλ 2022 το Μαρόκο είχε καταφέρει να φτάσει ως τους ημιτελικούς και τώρα είναι ήδη στους προημιτελικούς επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πρόοδό του, έχοντας πλέον ως στόχο το καλύτερο δυνατό, χωρίς καθόλου άγχος. Ήδη, άλλωστε, η πορεία του είναι επιτυχημένη.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Καναδάς ήταν αυτός που πατούσε καλύτερα στο ξεκίνημα του ματς και απείλησε με Ντέιβιντ και Ολουγουασέγι στο πρώτο 10λεπτο, ο Μπουνού όμως αντέδρασε σωστά. Στο 22′ οι Μαροκινοί στάθηκαν άτυχοι με τον τραυματισμό του Σαϊμπάρι που αντικαταστάθηκε από τον Ραχίμι, ο οποίος στο 28′ είχε την πρώτη προσπάθειά του με το σουτ που απέκρουσε ο Κρεπό.

Το πρώτο ημίχρονο, γενικά, είχε πολλή ένταση και πάθος αλλά όχι και μεγάλες φάσεις, με το ξεκίνημα της επανάληψης όμως τα δεδομένα άλλαξαν: Στο 50′ ο Χακίμι εκτέλεσε φάουλ με πάσα για τον Ουναΐ και με αυτό με ωραίο συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Κρεπό κάνοντας το 0-1.

Ο Καναδάς προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια αλλά η καλύτερή του στιγμή ήταν μια εκτέλεση φάουλ του Ντέιβιντ στο 78′ και λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 82′ όλα κρίθηκαν, καθώς ο Ντίαθ με ωραία ενέργεια έδωσε στον Ουναΐ και αυτός εκτέλεσε, εντός περιοχής, τον Κρεπό για το 0-2.

Στο 85′ ο Ραχίμι στάθηκε άτυχος καθώς η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι στην κεφαλιά που έκανε, στο 98′ όμως βρήκε στόχο, έχοντας βγει τετ α τετ, γράφοντας το τελικό 0-3.

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερόλ, Μπομπίτο, Λαριέα (78′ Σάφλμπουργκ), Μπιουκάναν (87′ Νέλσον), Σίγκουρ (87′ Οσόριο), Εουστάκιο, Αχμέντ (78′ Πρ. Ντέιβιντ), Τζ. Ντέιβιντ, Ολουγουασέγι (63′ Λάριν).

Μαρόκο: Μπουνού, Χακίμι, Ντιοπ (87′ Σααντάν), Χαλάλ, Μαζραουί, Μπουαντί (62′ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ντίαθ, Ουναΐ (87′ Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κανούς (62′ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (22′ Ραχίμι).