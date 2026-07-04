Ο Καναδάς και το Μαρόκο κοντράρονται στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 0-2 μετά τα γκολ του Ουναΐ (50′, 82′).

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές μεγάλες φάσεις, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως ήρθε το γκολ και ήταν για το Μαρόκο.

Στο 50′ ο Χακίμι εκτέλεσε το φάουλ στρώνοντας για τον Ουναΐ και αυτός με ωραίο συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Καναδάς προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση αλλά δεν τα κατάφερε και στο 82′ το Μαρόκο αγκάλιασε τη νίκη καθώς ο Μπραΐμ Ντίαθ με ωραία ενέργεια έδωσε στον Ουναΐ και αυτός εκτέλεσε αμέσως, εντός περιοχής, γράφοντας το 0-2.