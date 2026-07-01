Η Σάμος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς και μεσογειακούς προορισμούς για τις αρχές του καλοκαιριού, σύμφωνα με το νέο αφιέρωμα της δημοφιλούς γερμανικής ταξιδιωτικής πλατφόρμας HolidayCheck.

Στο σχετικό άρθρο η Σάμος επιλέγεται ανάμεσα στις δέκα καλύτερες προτάσεις που συνδυάζουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αυθεντικές εμπειρίες, φυσική ομορφιά και προσιτό κόστος διακοπών με πολύ καλή ποιότητα υπηρεσιών. Η λίστα της HolidayCheck περιλαμβάνει προορισμούς όπως Κροατία, Μάλτα, Μαγιόρκα, Αίγυπτο, Σικελία, Γαλικία, Κορσική, Σάμο και Τουρκία, προτείνοντας περιοχές που προσφέρουν κατά την έναρξη της θερινής περιόδου «ήλιο, πολιτισμό, περιπέτεια και ποιότητα χωρίς μεγάλο κόστος», ενώ τονίζει ότι οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν «ευχάριστες θερμοκρασίες, γαλήνιες παραλίες και ιδανικές επιλογές διαμονής», πριν από την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Η Σάμος ξεχωρίζει ως ένας προορισμός που συνδυάζει μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα, την αυθεντικότητα με τις υπαίθριες δραστηριότητες στη φύση και την ηρεμία με τις εναλλακτικές εμπειρίες. Ιδιαίτερη προβολή δίνεται στη δυτική Σάμο και στα εντυπωσιακά φυσικά της τοπία. Το αφιέρωμα αναφέρει πως το όρος Κέρκης προσφέρει μια εντυπωσιακή πανοραμική θέα στις ακτές της Σάμου.

Στην ίδια περιοχή βρίσκονται οι παραλίες Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι, δύο από τα σημαντικότερα «εξωτικά καταφύγια» της Σάμου, τα οποία προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο χάρη στα κρυστάλλινα νερά, το παρθένο περιβάλλον και τη μοναδική αίσθηση απομόνωσης που προσφέρουν. Οι παραλίες αυτές, προσβάσιμες κυρίως μέσω πεζοπορικών διαδρομών μέσα από προστατευόμενες φυσικές περιοχές, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του αυθεντικού χαρακτήρα που εξακολουθεί να διατηρεί η Σάμος και που την διαφοροποιεί από πολλούς δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς.

Το HolidayCheck υπογραμμίζει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερα μέρη που προσφέρουν γνήσιες εμπειρίες, επαφή με τη φύση και δυνατότητα εξερεύνησης μακριά από τα μεγάλα πλήθη. Η Σάμος ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή τη σύγχρονη ταξιδιωτική τάση, συνδυάζοντας ορεινά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς, παραλίες εξαιρετικής ποιότητας, πλούσια ιστορία και αυθεντική φιλοξενία.

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί εκτενείς ενημερωτικές επαφές του Δήμου Δυτικής Σάμου με εκπροσώπους δημοφιλών μέσων, όπως της συγκεκριμένης ταξιδιωτικής πλατφόρμας, κατά τις οποίες εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για την ανάδειξη του πολυδιάστατου τουριστικού «προϊόντος» του νησιού. Επιπλέον το κοινό περίπτερο των Δήμων Δυτικής και Ανατολικής Σάμου στη μεγάλη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB στο Βερολίνο αναδείχθηκε σε πόλο έλξης για επαγγελματίες, tour operators και ταξιδιωτικούς συντάκτες που αναζητούν ποιοτικούς προορισμούς χωρίς μαζικό τουρισμό. «Με την αυθεντικότητα, την φυσική ομορφιά, την ποικιλία εμπειριών και την υψηλή ποιότητα φιλοξενίας χωρίς υπέρογκο κόστος, να πρωταγωνιστούν στις προσδοκίες της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, η προβολή της Σάμου μέσα από έγκυρα ΜΜΕ του εξωτερικού επιβεβαιώνει ότι το νησί μας διαθέτει την συνταγή των ιδανικών διακοπών που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης. Σε μια περίοδο όπου ο παγκόσμιος τουρισμός χαρακτηρίζεται από έντονες προκλήσεις και αυξημένο ανταγωνισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουμε με σταθερό ρυθμό την ανάδειξη όλων των πτυχών του προορισμού μας. Η δυτική Σάμος, με το όρος Κέρκη, τις εντυπωσιακές παραλίες, τα μονοπάτια, τα παραδοσιακά χωριά, τα τοπικά προϊόντα, τη γαστρονομία και το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πλούτου εμπειριών που μπορεί να προσφέρει συνολικά όλο το νησί του Πυθαγόρα καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου, Βαγγέλης Μαρνέζος.