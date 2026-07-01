Χάος επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) στα Πετράλωνα, όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σε γειτονικό οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες.

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 13:00 όταν ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος και το κτίριο παρουσίασε έντονη κλίση πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

Οι φόβοι για εγκλωβισμένους και οι εκπαιδευμένοι σκύλοι

Άμεσα οι Αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού καθώς αρχικά υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τέσσερα άτομα κάτω από τα ερείπια. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, οι συγκεκριμένοι είχαν προλάβει να απομακρυνθούν και επικοινώνησαν με συγγενείς τους, καθησυχάζοντας για την κατάστασή τους.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους στα συντρίμμια, χωρίς να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στις εργασίες που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega υπήρχε κατασκευαστική λύση αλλά δεν την επέλεξαν λόγω κόστους.

«Εμείς τα γεγονότα που έχουμε δει και έχουμε πληροφορηθεί από χθες και ό,τι έχει κατατεθεί στην πολεοδομία, είναι ότι επί της ουσίας πρόκειται για δύο οικόπεδα. Είναι το Αλκμήνης 20 και το Αλκμήνης 22. Στο Αλκμήνης 22 υπήρχε η υφιστάμενη οικοδομή, αυτή η οποία κατέρρευσε. Στο 20 υπήρχε ένα παλιό κτίσμα για το οποίο βγήκε άδεια κατεδάφισης και μετά εκδόθηκε μία άδεια ανέγερσης. Αφού είχε ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και είχαν σκάψει το πρώτο υπόγειο, ξεκίνησαν να ρίχνουν τα μπετά για τα θεμέλια επί της ουσίας, και εκεί έγινε η κατάρρευση», επεσήμανε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Πάρις Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Επειδή το πρωί ξεκίνησε να παρατηρείται μία αποκόλληση της μίας πολυκατοικίας από την όμορη και μία κλίση, μετά από δύο ώρες παρατήρησης του φαινομένου, δεν μπορούσε να κάνει κανείς τίποτα. Είναι μη αναστρέψιμο. (…) Καταρχήν τα μεγάλα βάθη εκσκαφών γενικά στην περιοχή λόγω αρχαιολογίας αποφεύγονται. Άρα είμαι σίγουρος ότι η εκσκαφή δεν έχει φτάσει στα πέντε μέτρα. Το πρώτο υπόγειο ήταν στα τρία μέτρα», συμπλήρωσε ο κ. Χαρλαύτης.

Σήμερα στην Ευελπίδων οι πέντε συλληφθέντες

Έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας. Πρόκειται για τρεις μηχανικούς, ένας εκ των οποίων έκανε τη στατική μελέτη για την ανέγερση του κτιρίου, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

Οι πέντε συλληφθέντες θα μεταφερθούν σήμερα, Τετάρτη (1/7) στην Ευελπίδων και αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη προβλέψει και άμεσα δόθηκε ένα χρηματικό ποσό στους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε για τα πρώτα τους έξοδα. Επίσης, εξασφαλίστηκε ένας χώρος για τη διαμονή τους, ωστόσο οι ένοικοι της πολυκατοικίας επέλεξαν να μείνουν σε συγγενείς και φίλους.