Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή να έχουν ενισχυθεί σημαντικά και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:40 σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του δήμου Λοκρών και κινήθηκε σε δύσβατη περιοχή κοντά σε οικισμούς, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 155 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυπληθείς ομάδες εθελοντών και 41 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά, μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο έχουν αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδρομή στις επιχειρήσεις παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τρία μηνύματα από το 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εκδόθηκαν συνολικά τρία μηνύματα από το 112.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 14:57 και καλούσε τους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στις 15:37 ακολούθησε νέο μήνυμα προς τους κατοίκους του οικισμού Σφάκα, με το οποίο τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την Ελάτεια.

Στις 16:43 εκδόθηκε ακόμη ένα μήνυμα, αυτή τη φορά για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Κατάλυμα, επίσης προς την Ελάτεια.

Στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο

Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ώστε να υπάρχει ακριβής παρακολούθηση της πορείας του μετώπου και των ενεργών εστιών.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική και δύσβατη περιοχή, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται μέχρι τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.