Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και συναγερμό στην Πολιτική Προστασία.

Το πύρινο μέτωπο κινείται προς τον οικισμό της Σφάκας, με αποτέλεσμα λίγο μετά τις 15:30 να σταλεί νέο μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area of #Kalopodi of the regional unit of #Fthiotida



‼️ If you are in the area of #Sfaka and #Zeli stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Σφάκα και Ζέλι, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς η φωτιά παρουσίαζε επικίνδυνη δυναμική.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες, 25 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέρια μέσα, με 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Τη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς πριν απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ώστε να υπάρχει καλύτερη αποτύπωση της πορείας του μετώπου και των ενεργών εστιών.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη σε αγροτοδασική περιοχή και τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.