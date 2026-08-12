Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα και φέρεται να καταγράφει τον 59χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι τις τελευταίες εβδομάδες προκαλούσε διαδοχικές πυρκαγιές στη δυτική Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια απομακρυνόταν από τα σημεία.

Τα ευρήματα της έρευνας του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής δείχνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο 59χρονος φέρεται να συνδέεται με συνολικά έξι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου.

Η στιγμή που φέρεται να βάζει τη φωτιά

Στο οπτικό υλικό, ο 59χρονος εμφανίζεται να σταματά με το αυτοκίνητό του και να κατεβαίνει από αυτό χωρίς να δείχνει ανησυχία. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς αγροτική έκταση στην οδό Πόντου και παραμένει στο σημείο για λίγα λεπτά.

Ακολούθως επιστρέφει στο όχημά του και αποχωρεί από την περιοχή. Πίσω του, σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, εκδηλώνεται πυρκαγιά στην αγροτική έκταση.

Οι περιοχές όπου φέρεται να έδρασε

Σύμφωνα με το voria.gr οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές αναφέρουν ότι μία από τις εστίες φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε σημείο κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές. Παράλληλα, ο 59χρονος φέρεται να κινούνταν από τη Σίνδο και το Καλοχώρι μέχρι τον Δενδροπόταμο, με τις περισσότερες πυρκαγιές να εντοπίζονται σε περιοχές του δήμου Δέλτα.

Σε μία από τις περιπτώσεις, οι καπνοί από την πυρκαγιά ήταν τόσο έντονοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ώστε χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Σε διαφορετικό περιστατικό, για την αντιμετώπιση της φωτιάς χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ρίψη νερού από αέρος και ελικόπτερο.

Στον εισαγγελέα ο 59χρονος

Ο 59χρονος πέρασε σήμερα το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, με κίνδυνο σε ξένα πράγματα και άνθρωπο.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.

Κατά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις που του αποδίδονται.