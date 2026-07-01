Έτοιμη να κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της είναι η Τότεναμ, καθώς συμφώνησε με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι με 115 εκατ. ευρώ.

Η περασμένη σεζόν ήταν πολύ κακή για τους Λονδρέζους, καθώς βρέθηκαν να κινδυνεύουν σοβαρά με υποβιβασμό και κατάφεραν στις τελευταίες αγωνιστικές να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην Premier League.

Για να μη βρεθούν ξανά στην ίδια θέση, όμως, οι Spurs αποφάσισαν να ξοδέψουν για να ενισχυθούν σημαντικά και έθεσαν ως μεγάλο στόχο την απόκτηση του Τονάλι, του διεθνή Ιταλού μέσου της Νιούκαστλ, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν κι άλλες ομάδες.

Καμία, όμως, δεν ήταν διατεθειμένη να ανεβάσει τόσο πολύ την πρότασή της όσο η Τότεναμ, η οποία, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, εξασφάλισε τον Τονάλι προσφέροντας το ποσό των 115 εκατ. ευρώ στη Νιούκαστλ.

Έτσι, ο 26χρονος Ιταλός χαφ, ο οποίος είχε υπογράψει στις «καρακάξες» το 2023, θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας του Λονδίνου.