Στο κατάμεστο ωδείο κάτω από την Ακρόπολη εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Νία Βαρντάλος, η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Σπύρο Κατσαγάνη, κατά τη διάρκεια της μεγάλης μουσικής βραδιάς του Τζον Λέτζεντ στην Αθήνα. Η δημιουργός του «Γάμος αλά ελληνικά» ταξίδεψε στην Ελλάδα και επέλεξε το Ηρώδειο για την κοινή τους έξοδο, δείχνοντας ότι παρακολουθεί στενά τα πολιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το γεγονός ότι είδε από κοντά τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη, ενώ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον επισκέφθηκε στα παρασκήνια, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για αρκετή ώρα.

Η προσωπική γνωριμία που διατηρεί η Νία Βαρντάλος με το περιβάλλον του καλλιτέχνη έπαιξε ρόλο στην παρουσία της εκεί, καθώς συνδέεται με φιλικούς δεσμούς με τη σύζυγό του, Κρίσι Τάιγκεν.

Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας σχετικό υλικό στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από τις δημοσιεύσεις της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό σταρ για τη φιλοξενία και την ερμηνεία του, ενώ έκανε μια ιδιαίτερη και θερμή αναφορά στην Κρίσι Τάιγκεν, επιβεβαιώνοντας τις καλές σχέσεις που τις ενώνουν εδώ και χρόνια.