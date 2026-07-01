Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η εθνική τραγωδία που πλήττει τη Βενεζουέλα, μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Σύμφωνα με τον νεότερο, επίσημο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, οι νεκροί από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχουν αγγίξει πλέον τους 2.300.



Οι δύο μεγάλες δονήσεις που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου ισοπέδωσαν ολόκληρες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.



Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.