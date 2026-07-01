Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς και το Basketball Champions League… τον έστειλε στην ΑΕΚ και στις άλλες δυνατές ομάδες της διοργάνωσης.

Ο «Βασιλιάς» έριξε βόμβα στο NBA αποφασίζοντας να αποχωρήσει από τους Λέικερς και όλοι περιμένουν να δουν ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να είναι το φαβορί για την απόκτησή του και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μαϊάμι Χιτ να ενδιαφέρονται επίσης.

Στο BCL, πάντως, αποφάσισαν να… φέρουν στην Ευρώπη τον Τζέιμς, καθώς σε ανάρτησή στα social media έντυσαν τον ΛεΜπρόν με τις φανέλες των πιο δυνατών ομάδων της διοργάνωσης.

Μία από αυτές, φυσικά, είναι η ΑΕΚ, με το Basketball Champions League να επιλέγει, επίσης, τις Μπανταλόνα, Ρίτας, Γαλατασαράι και Άλμπα Βερολίνου.