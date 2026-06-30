Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς και το φαβορί για την απόκτησή του είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ενώ ενδιαφέρονται και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μαϊάμι Χιτ.

Ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να… ρίξει βόμβα στο NBA με την αποχώρησή του από την ομάδα του Λος Άντζελες και το θέμα είναι πλέον πού θα συνεχίσει την καριέρα του, με τους Γουόριορς να θεωρούνται το φαβορί για την απόκτησή του, θέλοντας να συνθέσουν ένα πολύ δυνατό δίδυμο με τον Στεφ Κάρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις ΗΠΑ πάντως, ενδιαφέρον για τον Τζέιμς υπάρχει και από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, την ομάδα της περιοχής από όπου κατάγεται και με τη φανέλα της οποίας έχει στεφθεί πρωταθλητής.

Πλην των Καβαλίερς, ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από τους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχουν και τον Μπαμ Αντεμπάγιο και θέλουν και τον ΛεΜπρόν για να φτιάνουν μια ισχυρή τριάδα.

Το «αντίο» των Λέικερς

Την ώρα που τα σενάρια για την επόμενη ομάδα του Τζέιμς έχουν πάρει φωτιά, οι Λέικερς, μέσω των Τζίνι Μπας, τον αποχαιρέτησαν με το ακόλουθο μήνυμα στα social media…

«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην ιστορία. Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για τα οκτώ του χρόνια με τους Λέικερς, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου στον οποίο μας οδήγησε το 2020 κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες που μπορεί να φανταστεί κανείς, καθώς και για τα αμέτρητα ρεκόρ που κατέρριψε με τα χρώματά μας. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο μέλλον, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Θα είναι πάντα ένα αγαπημένο κομμάτι της οικογένειας των Λέικερς».