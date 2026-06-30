Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα μέσω ανάρτησής του στα social media.

Το συμβόλαιο του Ρώσου χαφ, ο οποίος είχε υπογράψει το 2023 στους «ασπρόμαυρους», έληξε και δεν υπήρξε συμφωνία για την ανανέωσή του, με τον ίδιο να λέει «αντίο» μέσω των social media.

Στην ανάρτησή του ο Οζντόεφ ανέφερε τα εξής: «Σήμερα ήρθε η στιγμή να πω αντίο. Θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» σε όλους τους υπέροχους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τη στήριξη που μου δείξατε όλο αυτό το διάστημα που βρέθηκα στην ομάδα. Ήταν κάτι απίστευτο, πέρα από κάθε περιγραφή. Ζήσαμε μαζί όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως πάντα ένιωθα τη στήριξή σας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου, Ιβάν Σαββίδη, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, τα στελέχη της ομάδας, το ιατρικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται για τον σύλλογο, για τη βοήθεια και τη στήριξή τους.

Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μεγάλες νίκες και κάθε επιτυχία στο μέλλον».