Σε νέα, καθοριστική φάση εισέρχεται το ενεργειακό πρόγραμμα φάση εισέρχεται το ενεργ της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την υπογραφή της δήλωσης εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.

Η συμφωνία, που συνυπογράφηκε με τους ενεργειακούς κολοσσούς ExxonMobil και QatarEnergy, δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό βήμα. Σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση της έρευνας και των γεωτρήσεων στη φάση της ανάπτυξης, της εμπορικής αξιοποίησης και των μεγάλων επενδυτικών αποφάσεων.

Η υπογραφή συνοδεύτηκε από κοινή δήλωση για τη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας των εμπλεκομένων πλευρών, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει περιοχή με ενεργειακό βάθος, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αβεβαιότητες της διεθνούς αγοράς.

Χριστοδουλίδης: Ορόσημο στρατηγικής σημασίας

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τις αντιπροσωπείες των εταιρειών, κάνοντας λόγο για ορόσημο στρατηγικής σημασίας.

Η Λευκωσία βλέπει στη δήλωση εμπορευσιμότητας μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της κυπριακής ΑΟΖ και στην προοπτική της χώρας να αποκτήσει σταθερό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου και ως δυνητικού εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη.

Η σημασία της συμφωνίας δεν περιορίζεται στο οικονομικό σκέλος. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων φυσικού αερίου, η Κύπρος επιχειρεί να αποδείξει ότι μπορεί να περάσει από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση.

Το χρονοδιάγραμμα: FID το 2029, παραγωγή το 2033

Η κοινοπραξία έχει πλέον μπροστά της έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη.

Ο αντιπρόεδρος εξερευνήσεων της ExxonMobil, John Ardill, προσδιόρισε ως κρίσιμο σταθμό το 2029, οπότε αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων.

Η έναρξη της παραγωγής τοποθετείται, με βάση το σημερινό χρονοδιάγραμμα, στο 2033.

Η εταιρεία, πάντως, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ταχύτερης υλοποίησης, εφόσον το επιτρέψουν οι τεχνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Το μήνυμα είναι σαφές: η εμπορευσιμότητα δεν σημαίνει άμεση παραγωγή, αλλά αποτελεί απαραίτητο βήμα για να ξεκινήσει η φάση σχεδιασμού, χρηματοδότησης, τεχνικών επιλογών και τελικής ανάπτυξης.

Νέα γεώτρηση αξιολόγησης στον «Πήγασο»

Πριν ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση, η κοινοπραξία θα προχωρήσει σε νέο γύρο τεχνικής αξιολόγησης.

Στα τέλη του έτους αναμένεται να ξεκινήσει νέα γεώτρηση αξιολόγησης στον «Πήγασο», καθώς η ExxonMobil έχει ήδη εξασφαλίσει συμβόλαιο για γεωτρύπανο που αναμένεται να είναι διαθέσιμο γύρω στον Δεκέμβριο.

Η γεώτρηση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα βοηθήσει στην καλύτερη αποτύπωση των ποσοτήτων, της γεωλογικής συνέχειας και των τεχνικών παραμέτρων του κοιτάσματος.

Όσο πιο ακριβής είναι η εικόνα για το υπέδαφος, τόσο πιο ασφαλής θα είναι η απόφαση για τον τρόπο ανάπτυξης και μεταφοράς του φυσικού αερίου.

Προχωρημένες συζητήσεις για νέα τεμάχια

Το ενδιαφέρον της κοινοπραξίας δεν περιορίζεται στο Τεμάχιο 10.

Οι συζητήσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων στα Τεμάχια 4 και 10Α βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τις πρώτες εργασίες να αφορούν την επανεπεξεργασία υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε νέα γεώτρηση, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να χαρτογραφήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πιθανές δομές και να μειώσει το γεωλογικό ρίσκο.

Για τη Λευκωσία, η επέκταση του ενδιαφέροντος από έναν τόσο ισχυρό εταιρικό συνδυασμό ενισχύει την αξία της κυπριακής ΑΟΖ και διατηρεί ζωντανή τη δυναμική του προγράμματος πέρα από τα ήδη γνωστά κοιτάσματα.

Η Αίγυπτος ως επικρατέστερη λύση

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο.

Η επιλογή που φαίνεται αυτή τη στιγμή να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι η σύνδεση των κυπριακών κοιτασμάτων με την Αίγυπτο μέσω αγωγού.

Ο λόγος είναι πρακτικός και στρατηγικός: η Αίγυπτος διαθέτει ήδη υποδομές επεξεργασίας και υγροποίησης φυσικού αερίου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή LNG προς τις διεθνείς αγορές και την Ευρώπη.

Η λύση αυτή θεωρείται πιο ώριμη από την κατασκευή τερματικού στην Κύπρο, η οποία θα απαιτούσε μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου και πολύ υψηλότερο επενδυτικό κόστος.

Στο τραπέζι παραμένουν και σενάρια πλωτών μονάδων υγροποίησης, όμως προς το παρόν η αιγυπτιακή διαδρομή εμφανίζεται ως η πιο ρεαλιστική επιλογή.

Τι σημαίνει για την Ανατολική Μεσόγειο

Η εξέλιξη στο Τεμάχιο 10 έχει ευρύτερη σημασία για την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κύπρος επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν διαθέτει μόνο κοιτάσματα, αλλά και αξιόπιστους εταίρους, θεσμική συνέχεια και ικανότητα να προχωρά σύνθετα ενεργειακά έργα σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς εταιρείες.

Η παρουσία της ExxonMobil και της QatarEnergy προσδίδει βάρος στο κυπριακό πρόγραμμα, καθώς πρόκειται για δύο παίκτες με τεχνογνωσία, κεφάλαια και διεθνές αποτύπωμα.

Παράλληλα, η πιθανή όδευση μέσω Αιγύπτου ενισχύει τον τριγωνικό άξονα Λευκωσίας – Καΐρου – εταιρειών, με την Κύπρο να τοποθετείται ως κρίκος ενός ευρύτερου περιφερειακού ενεργειακού δικτύου.

Για την Ευρώπη, το κυπριακό φυσικό αέριο δεν αποτελεί λύση άμεσης ανακούφισης, αλλά μεσοπρόθεσμη επιλογή διαφοροποίησης, σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει στρατηγική προτεραιότητα.

Τα υπόλοιπα μέτωπα της κυπριακής ΑΟΖ

Παράλληλα με το Τεμάχιο 10, το υπουργείο Ενέργειας παρακολουθεί και τα άλλα ανοιχτά μέτωπα της κυπριακής ΑΟΖ.

Οι διαδικασίες για τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη» εξελίσσονται κανονικά, με την τελική επενδυτική απόφαση για την «Αφροδίτη» να προσδιορίζεται εντός του 2027.

Ιδιαίτερη κινητικότητα υπάρχει και στο διπλωματικό πεδίο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για το κοίτασμα «Ισάι» βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει στους βασικούς εμπορικούς όρους και να διευθετούν τις τελευταίες νομικές λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, η Λευκωσία σχεδιάζει νέο γύρο αδειοδοτήσεων μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των φυσικών της πόρων και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ένα ενεργειακό βήμα με γεωπολιτικό βάθος

Η δήλωση εμπορευσιμότητας για τον «Γλαύκο» και τον «Πήγασο» δεν λύνει αυτόματα όλα τα προβλήματα της κυπριακής ενεργειακής στρατηγικής.

Απομένουν δύσκολες τεχνικές αποφάσεις, μεγάλα κόστη, εμπορικές συμφωνίες, γεωπολιτικοί υπολογισμοί και κρίσιμες επενδυτικές εγκρίσεις.

Ωστόσο, η σημερινή υπογραφή αλλάζει το επίπεδο του παιχνιδιού.

Η Κύπρος περνά από τη φάση της επιβεβαίωσης κοιτασμάτων στη φάση της εμπορικής αξιοποίησης. Και αυτό, σε μια περιοχή όπου η ενέργεια συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, τη διπλωματία και τις περιφερειακές ισορροπίες, έχει ιδιαίτερο βάρος.

Με τον «Γλαύκο» και τον «Πήγασο», η Λευκωσία επιχειρεί να μετατρέψει τον φυσικό της πλούτο σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Το αν θα τα καταφέρει θα κριθεί στα επόμενα χρόνια, από τις γεωτρήσεις, τις επενδυτικές αποφάσεις και κυρίως από το αν θα βρεθεί η πιο ασφαλής και οικονομικά βιώσιμη διαδρομή για να φτάσει το κυπριακό φυσικό αέριο στις αγορές.