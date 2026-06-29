Η έρευνα και διάσωση είναι, κανονικά, από τις πιο καθαρές ανθρωπιστικές αποστολές ενός κράτους. Όταν ένα πλοίο κινδυνεύει, όταν ένα αεροσκάφος εξαφανίζεται ή όταν μια βάρκα με μετανάστες βυθίζεται, το πρώτο ζήτημα δεν είναι η πολιτική. Είναι η ανθρώπινη ζωή.

Γύρω από την Κύπρο, όμως, η Τουρκία προσπαθεί να μετατρέψει ακόμη και αυτό το πεδίο σε εργαλείο γεωπολιτικής παρουσίας.

Η Άγκυρα δεν περιορίζεται στις γνωστές μορφές πίεσης: γεωτρήσεις, πολεμικά πλοία, NAVTEX, δηλώσεις περί «Γαλάζιας Πατρίδας» ή ανοιχτή αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιοποιεί και πιο χαμηλόφωνες, τεχνικές κινήσεις: ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, γνωστές διεθνώς ως SAR.

📌Şehit Caner Gönyeli 2026 tatbikatı



KKTC'de nefes kesen arama kurtarma tatbikatı yapıldı. pic.twitter.com/ocgCX6c3Sh — Habertürk TV (@HaberturkTV) June 25, 2026

Αυτές οι ασκήσεις παρουσιάζονται ως εκπαίδευση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στην πράξη, όμως, γύρω από την Κύπρο λειτουργούν και ως πολιτικό μήνυμα. Η Τουρκία θέλει να εμφανίσει την κατεχόμενη βόρεια Κύπρο όχι μόνο ως πολιτικό ζήτημα, αλλά ως δήθεν λειτουργικό χώρο ασφάλειας: με αρχές, μέσα, υπηρεσίες, συντονισμό και επιχειρησιακή συνεργασία με την Άγκυρα.

Δεν ζητά πάντα αναγνώριση μετωπικά.

Προσπαθεί να την προετοιμάσει πρακτικά.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara safhası başarıyla tamamlandı.



Senaryo kapsamında, Türkiye’den KKTC’ye seyir hâlindeyken Beşparmak Dağları üzerinde irtibatı kesilen bir yolcu uçağına… pic.twitter.com/FrP8VFqF7P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2026

Το πραγματικό διακύβευμα: ποιος συντονίζει

Η έρευνα και διάσωση δεν είναι απλώς μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Είναι σύστημα κρατικής ευθύνης.

Σε κάθε περιοχή πρέπει να είναι σαφές ποιος λαμβάνει ένα σήμα κινδύνου, ποιος συντονίζει την επιχείρηση, ποιος κινητοποιεί πλοία, ελικόπτερα και ομάδες διάσωσης, ποιος επικοινωνεί με γειτονικά κράτη και ποιος ενημερώνει εμπορικά πλοία ή διεθνείς μηχανισμούς.

Στην Κύπρο, αυτή η αρμοδιότητα έχει συγκεκριμένο κέντρο: το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα, γνωστό ως ΚΣΕΔ ή JRCC Larnaca. Η περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην έρευνα και διάσωση συμπίπτει με το FIR Λευκωσίας. Αυτό σημαίνει ότι η Λευκωσία δεν έχει απλώς μια υπηρεσία διάσωσης. Έχει διεθνώς αναγνωρισμένη επιχειρησιακή αρμοδιότητα σε έναν χώρο κρίσιμο για την αεροπορική και θαλάσσια ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Τουρκία στοχεύει ακριβώς εκεί.

Όχι επειδή μια περιοχή SAR δημιουργεί κυριαρχία από μόνη της. Δεν δημιουργεί. Οι περιοχές έρευνας και διάσωσης είναι περιοχές συντονισμού για την προστασία ζωών, όχι κρατικά σύνορα και όχι τίτλοι κυριαρχίας. Όμως στην πολιτική των χαρτών, των ανακοινώσεων και των επαναλαμβανόμενων ασκήσεων, η εικόνα της αρμοδιότητας έχει αξία.

Και η Τουρκία παίζει με αυτή την εικόνα.

Η Caner Gönyeli και η προβολή του ψευδοκράτους

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η άσκηση Caner Gönyeli.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για επαναλαμβανόμενη τουρκική και τουρκοκυπριακή άσκηση έρευνας και διάσωσης, η οποία παρουσιάζεται ως κοινή επιχειρησιακή δραστηριότητα Τουρκίας και ψευδοκράτους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην τουρκική παρουσίαση της Caner Gönyeli 2025, η άσκηση εμφανίστηκε ως δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ανοικτά της Αμμοχώστου, σε εναέριο χώρο, χωρικά ύδατα και έδαφος του ψευδοκράτους, αλλά και σε διεθνή ύδατα εντός της τουρκικής περιοχής έρευνας και διάσωσης. Στην άσκηση συμμετείχαν τουρκικά στρατιωτικά και πολιτικά μέσα, καθώς και μέσα των δομών του ψευδοκράτους.

Αυτή δεν είναι ουδέτερη διατύπωση.

Η Τουρκία δεν λέει απλώς ότι εκπαιδεύεται για να σώζει ανθρώπους. Λέει ότι η ίδια και το ψευδοκράτος έχουν κοινό επιχειρησιακό χώρο, κοινή παρουσία και κοινή δυνατότητα δράσης γύρω από την Κύπρο.

Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε και σε τουρκικές αναφορές για νεότερες ασκήσεις από την Αμμόχωστο, με σκάφη, ελικόπτερα, ομάδες διάσωσης, σενάρια μεταναστευτικού περιστατικού, τουρκικές και τουρκοκυπριακές αρχές και παρουσία παρατηρητών. Σε τέτοια σενάρια, η Άγκυρα συνδέει τη διάσωση, τη μετανάστευση, τη θαλάσσια ασφάλεια και την τουρκοκυπριακή παρουσία σε ένα ενιαίο αφήγημα.

Πρώτα παρουσιάζεται ένα ανθρωπιστικό περιστατικό. Μετά εμφανίζονται τουρκικές και τουρκοκυπριακές αρχές να συντονίζονται. Έπειτα προβάλλονται εικόνες πλοίων, ελικοπτέρων και παρατηρητών. Στο τέλος μένει η εντύπωση ότι υπάρχει ένα χωριστό σύστημα ασφάλειας στα κατεχόμενα.

Αυτό είναι το παιχνίδι.

Η διάσωση ως γλώσσα κυριαρχίας

Το τουρκικό αφήγημα δεν κρύβεται πάντα.

Σε παλαιότερη κάλυψη της άσκησης από το Anadolu, η Caner Gönyeli παρουσιάστηκε όχι μόνο ως άσκηση διάσωσης, αλλά ως δραστηριότητα που συνδέεται με την προστασία των «δικαιωμάτων και συμφερόντων» της Τουρκίας και του ψευδοκράτους στην περιοχή SAR της Ανατολικής Μεσογείου. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά, συνδέθηκε με την ενίσχυση της λεγόμενης «κυριαρχίας» του ψευδοκράτους και με την ανάδειξη των ορίων των περιοχών έρευνας και διάσωσης.

Με απλά λόγια, η Άγκυρα χρησιμοποιεί τη διάσωση για να μιλήσει για κυριαρχία.

Αυτό κάνει την υπόθεση πολύ πιο σοβαρή από μια απλή άσκηση. Δεν έχουμε μόνο εκπαίδευση προσωπικού. Έχουμε προσπάθεια να παρουσιαστεί το ψευδοκράτος ως λειτουργικός φορέας σε ένα πεδίο διεθνούς σημασίας.

Η Τουρκία γνωρίζει ότι το ψευδοκράτος δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, παρά μόνο από την ίδια. Γνωρίζει επίσης ότι η άμεση αναγνώρισή του παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Γι’ αυτό επενδύει σε κάτι πιο σταδιακό: στην εικόνα κανονικότητας.

Να φαίνεται ότι υπάρχουν υπηρεσίες.

Να φαίνεται ότι υπάρχουν αρχές.

Να φαίνεται ότι υπάρχει περιοχή ευθύνης.

Να φαίνεται ότι υπάρχουν παρατηρητές.

Να φαίνεται ότι Τουρκία και ψευδοκράτος μπορούν να λειτουργούν μαζί ως επιχειρησιακό ζεύγος.

Αυτή είναι η έμμεση κανονικοποίηση.

Γιατί η Αμμόχωστος έχει σημασία

Η γεωγραφία των ασκήσεων δεν είναι τυχαία.

Η Αμμόχωστος δεν είναι ένα απλό λιμάνι στον χάρτη. Είναι ένας από τους πιο φορτισμένους χώρους του Κυπριακού. Συνδέεται με την κατοχή, με τα Βαρώσια, με τη μνήμη του 1974, με την τουρκική στρατιωτική παρουσία και με την προσπάθεια της Άγκυρας να μετατρέψει το κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου σε χωριστή πολιτική και επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Όταν η Τουρκία στήνει ή προβάλλει ασκήσεις έρευνας και διάσωσης ανοικτά της Αμμοχώστου, δεν κάνει μόνο πρακτική εκπαίδευση. Δείχνει έναν χάρτη.

Σε αυτόν τον χάρτη, η βόρεια και ανατολική ακτογραμμή της Κύπρου δεν εμφανίζεται ως κατεχόμενο τμήμα ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους. Εμφανίζεται ως χώρος όπου Τουρκία και ψευδοκράτος ασκούν λειτουργίες ασφάλειας.

Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα.

Η Άγκυρα δεν προσπαθεί μόνο να πείσει ότι μπορεί να σώσει ανθρώπους. Προσπαθεί να πείσει ότι έχει λόγο, παρουσία και αρμοδιότητα σε έναν χώρο που η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί δική της διεθνή περιοχή ευθύνης.

Το SAR δεν είναι σύνορο — αλλά μπορεί να γίνει εργαλείο πίεσης

Εδώ χρειάζεται προσοχή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα να παρουσιάσει το SAR σαν να είναι ακριβώς το ίδιο με κυριαρχία. Δεν είναι. Οι διεθνείς κανόνες για την έρευνα και διάσωση υπάρχουν για να διασφαλίζουν ότι κάθε σήμα κινδύνου θα έχει συγκεκριμένο συντονιστή. Δεν υπάρχουν για να λύνουν θαλάσσιες οριοθετήσεις ή ζητήματα κρατικής κυριαρχίας.

Ακριβώς γι’ αυτό η τουρκική τακτική είναι πιο ύπουλη.

Η Τουρκία χρησιμοποιεί ένα μη κυριαρχικό εργαλείο σαν να μπορεί να παράξει πολιτική εικόνα κυριαρχίας. Δεν αλλάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν αποκτά νόμιμη αρμοδιότητα πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν νομιμοποιεί το ψευδοκράτος.

Αλλά δημιουργεί θόρυβο.

Και στην Ανατολική Μεσόγειο ο θόρυβος έχει αξία. Θολώνει τις γραμμές για τρίτους. Δημιουργεί αμφισημία. Δίνει στην Τουρκία υλικό για διπλωματική χρήση. Επιτρέπει στην Άγκυρα να λέει ότι δεν μιλά απλώς πολιτικά, αλλά λειτουργεί πρακτικά.

Η πραγματική επιδίωξη δεν είναι να αλλάξει το καθεστώς με μία άσκηση.

Είναι να συνηθίσουν οι τρίτοι την εικόνα Τουρκίας και ψευδοκράτους ως συντονισμένων φορέων ασφάλειας.

Η σύνδεση με τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η τουρκική πρακτική στο SAR δεν είναι άσχετη με τη γενικότερη στρατηγική της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία έχει επιχειρήσει να συνδέσει τις περιοχές έρευνας και διάσωσης με το δικό της ευρύτερο αφήγημα θαλάσσιας παρουσίας. Αυτό ταιριάζει με τη λογική της «Γαλάζιας Πατρίδας»: μεγάλες θαλάσσιες περιοχές παρουσιάζονται ως χώροι τουρκικού ενδιαφέροντος, ευθύνης, επιτήρησης ή διεκδίκησης.

Έτσι, διαφορετικά εργαλεία μπαίνουν στο ίδιο πακέτο: NAVTEX, ασκήσεις, περιοχές SAR, θαλάσσιες διεκδικήσεις, ψευδοκράτος, Ανατολική Μεσόγειος.

Το SAR είναι από τα πιο «ήπια» εργαλεία αυτού του πακέτου. Γι’ αυτό συχνά περνά κάτω από το ραντάρ της δημόσιας συζήτησης. Αλλά δεν είναι λιγότερο σημαντικό.

Η Τουρκία δεν παίζει μόνο με σκληρή ισχύ.

Παίζει και με τεχνικές αρμοδιότητες.

Η πραγματική κρίση δείχνει ποιος έχει ευθύνη

Για να καταλάβει κανείς τη σημασία του θέματος, πρέπει να κοιτάξει και τα πραγματικά περιστατικά, όχι μόνο τις ασκήσεις.

Τον Μάρτιο του 2025, μετά την ανατροπή μεταναστευτικού σκάφους νοτιοανατολικά του Κάβο Γκρέκο, το ΚΣΕΔ Λάρνακας συντόνισε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του FIR Λευκωσίας. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν πολεμικό πλοίο, ελικόπτερα, drones, σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και προσωπικό πρώτης ανταπόκρισης, με συνδρομή και από βρετανική βάση στην Κύπρο.

Αυτό είναι το πραγματικό SAR.

Όχι το σενάριο άσκησης, αλλά η κρίση. Όχι η τελετή, αλλά η ανταπόκριση. Όχι η φωτογραφία με σημαίες, αλλά το ποιος σηκώνει το τηλέφωνο, ποιος συντονίζει τα μέσα και ποιος προσπαθεί να σώσει ανθρώπους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εδώ ένα ισχυρό επιχείρημα. Όχι μόνο νομικό, αλλά επιχειρησιακό. Όταν υπάρχει πραγματικό περιστατικό, το ΚΣΕΔ Λάρνακας λειτουργεί ως ο αναγνωρισμένος μηχανισμός συντονισμού.

Αυτό πρέπει να προβάλλεται πιο συστηματικά.

Διότι στην πράξη φαίνεται η αρμοδιότητα.

Γιατί αφορά και την Ελλάδα

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη Λευκωσία. Αφορά και την Αθήνα.

Η Ελλάδα έχει δική της εμπειρία από τουρκικές αμφισβητήσεις σε περιοχές ευθύνης, FIR, NAVTEX, ασκήσεις και επιχειρησιακούς χώρους. Η Τουρκία συχνά παίρνει ένα τεχνικό πεδίο, του δίνει πολιτική σημασία, το επαναλαμβάνει, το εντάσσει σε χάρτες και ανακοινώσεις, και μετά το χρησιμοποιεί ως απόδειξη παρουσίας.

Στην Κύπρο, το εργαλείο είναι η έρευνα και διάσωση. Στο Αιγαίο μπορεί να είναι το FIR, οι περιοχές ασκήσεων, οι NAVTEX ή οι αρμοδιότητες σε ατυχήματα.

Το μοτίβο είναι κοινό.

Όπου υπάρχει τεχνικός χώρος, η Τουρκία προσπαθεί να τον κάνει πολιτικό. Όπου υπάρχει περιοχή ευθύνης, προσπαθεί να την κάνει περιοχή διεκδίκησης. Όπου υπάρχει ανθρωπιστική λειτουργία, προσπαθεί να παράξει εικόνα κρατικής παρουσίας.

Γι’ αυτό η κυπριακή υπόθεση δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι προειδοποίηση.

Τι πρέπει να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία

Η απάντηση της Λευκωσίας δεν μπορεί να είναι μόνο καταγγελτική.

Οι καταγγελίες είναι απαραίτητες όταν η Τουρκία επιχειρεί να εμφανίσει το ψευδοκράτος ως αρμόδιο συνομιλητή. Αλλά δεν αρκούν. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει με θεσμική καθαρότητα, επιχειρησιακή υπεροχή και διεθνή ορατότητα.

Πρώτον, να υπενθυμίζει σταθερά ότι το ΚΣΕΔ Λάρνακας είναι ο αναγνωρισμένος φορέας συντονισμού στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεύτερον, να προβάλλει με επαγγελματισμό τις πραγματικές επιχειρήσεις της: ποια μέσα κινητοποιήθηκαν, ποια κράτη συνεργάστηκαν, ποια ήταν η περιοχή, ποιο ήταν το αποτέλεσμα.

Τρίτον, να ενισχύει ασκήσεις και συνεργασίες με χώρες της ΕΕ, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και εταίρους που έχουν παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία χρησιμοποιεί την εικόνα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να χρησιμοποιήσει την αξιοπιστία.

Συμπέρασμα

Οι ασκήσεις έρευνας και διάσωσης γύρω από την Κύπρο δεν είναι απλές ασκήσεις ρουτίνας.

Στην τουρκική στρατηγική λειτουργούν ως εργαλείο πολιτικής παρουσίας. Μέσα από τη Caner Gönyeli και παρόμοιες δραστηριότητες, η Άγκυρα προσπαθεί να εμφανίσει το ψευδοκράτος ως λειτουργικό εταίρο, να θολώσει την εικόνα της κυπριακής αρμοδιότητας και να εντάξει το SAR στο ευρύτερο παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τη διεθνή νομιμότητα. Έχει το ΚΣΕΔ Λάρνακας. Έχει την περιοχή ευθύνης που συνδέεται με το FIR Λευκωσίας. Έχει πραγματικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι μπορεί να συντονίζει κρίσεις.

Αλλά πρέπει να κάνει αυτή την πραγματικότητα πιο ορατή.

Γιατί η Τουρκία δεν παίζει μόνο με χάρτες μεγάλης στρατηγικής. Παίζει και με μικρές τεχνικές αρμοδιότητες που, όταν επαναλαμβάνονται, δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις.

Η έρευνα και διάσωση σώζει ζωές.

Γύρω από την Κύπρο, όμως, είναι και κάτι ακόμη: ένα καθημερινό τεστ κρατικής παρουσίας.

Και η Άγκυρα το γνωρίζει πολύ καλά.