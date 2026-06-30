Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση στη Λεμεσό, όπου 55χρονος αστυνομικός που υπηρετούσε στη Λιμενική Αστυνομία φέρεται να πυροβόλησε τη 46χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ζακάκι, έξω από σχολείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 55χρονο νεκρό και την 46χρονη βαριά τραυματισμένη μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, το νοσοκομείο απηύθυνε έκκληση για αίμα, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Πήρε το υπηρεσιακό πιστόλι και είπε ότι θα επέστρεφε σε πέντε λεπτά

Όπως αναφέρει το politis.com.cy, ο 55χρονος είχε αναλάβει υπηρεσία στις 6 το πρωί.

Φέρεται να πήρε το υπηρεσιακό του πιστόλι και να ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα επέστρεφε σε πέντε λεπτά.

Στη συνέχεια, φορώντας τη στολή της υπηρεσίας, μετέβη με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι της 46χρονης συζύγου του.

Όπως ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, το όχημα στο οποίο βρέθηκε η γυναίκα ήταν δικό της, καθώς η ίδια βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Η μαρτυρία: «Την κρατούσε από τον λαιμό»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, μπροστά στον οποίο εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι περνούσε με το αυτοκίνητό του δίπλα από το σταθμευμένο όχημα και, όταν αντιλήφθηκε έντονο καυγά, επέστρεψε για να επέμβει.

Όπως είπε, είδε τον 55χρονο να κρατά τη γυναίκα από τον λαιμό.

«Μου είπε “φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου”. Στράφηκε προς το μέρος της και της είπε “πες του ότι δεν σου κάνω κάτι και ότι είσαι η γυναίκα μου”. Εκείνη δεν μιλούσε, αλλά μου έκανε νεύμα και ζητούσε βοήθεια», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 55χρονος έβγαλε στη συνέχεια το πιστόλι, απείλησε πρώτα τον μάρτυρα και ακολούθως το έστρεψε προς τη σύζυγό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 46χρονη δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, έναν στο κεφάλι και τρεις στο σώμα. Αμέσως μετά, ο 55χρονος φέρεται να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και να αυτοκτόνησε.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η ζωή του ζευγαριού

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον 55χρονο, λαμβάνοντας καταθέσεις από συναδέλφους του, αυτόπτες μάρτυρες και πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε δύο παιδιά, ενώ ο καθένας είχε ακόμη ένα παιδί από προηγούμενη σχέση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, και σε πιθανά οικονομικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετώπιζε το ζευγάρι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του 55χρονου, ωστόσο η Αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει όλα τα δεδομένα.

Κρίσιμη η κατάσταση της 46χρονης

Η 46χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η σοβαρότητα των τραυμάτων της οδήγησε τους γιατρούς στη διασωλήνωσή της, ενώ η έκκληση για αίμα δείχνει τη βαρύτητα της κατάστασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Κύπρο, καθώς πρόκειται για περιστατικό ένοπλης βίας με φερόμενο δράστη εν ενεργεία αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης, η πορεία του 55χρονου πριν από το περιστατικό και το εάν υπήρχαν ενδείξεις που θα μπορούσαν να είχαν σημάνει συναγερμό.