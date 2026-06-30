Στα ύδατα της Δανίας εμφανίστηκε τη Δευτέρα το πολυτελές γιοτ Graceful, το οποίο διεθνή μέσα ενημέρωσης συνδέουν εδώ και χρόνια με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το εντυπωσιακό σκάφος, μήκους περίπου 82 μέτρων, δεν ταξίδευε μόνο του. Συνοδευόταν από δύο ρωσικά πολεμικά πλοία, ένα αντιτορπιλικό και ένα περιπολικό, προκαλώντας ερωτήματα για τον σκοπό του ταξιδιού, την ταυτότητα όσων ενδεχομένως επιβαίνουν σε αυτό και την ανάγκη τόσο αυστηρής στρατιωτικής προστασίας.

Η παρουσία του γιοτ σε ευρωπαϊκά ύδατα θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς το σκάφος είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί από τα δημόσια συστήματα παρακολούθησης μετά το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και οι δυτικές κυρώσεις άρχισαν να στοχεύουν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το ρωσικό καθεστώς.

Η πορεία στα δανικά ύδατα

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία ναυσιπλοΐας, φωτογραφίες και παρατηρήσεις από τις δανικές ακτές, το Graceful πέρασε από τα δανικά στενά και εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού Άνχολτ.

Στη συνέχεια, το σκάφος κινήθηκε προς το Γκρένεν, κοντά στην πόλη Σκάγκεν, στο βορειότερο άκρο της χερσονήσου της Γιουτλάνδης.

Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ως πιθανό τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον σκοπό του ταξιδιού.

Η διαδρομή προκάλεσε ενδιαφέρον και στις δανικές αρχές, με το ρωσικό κομβόι να παρακολουθείται από ναυτικές δυνάμεις της Δανίας.

Γιατί προκαλεί ερωτήματα η συνοδεία

Το στοιχείο που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η εμφάνιση του γιοτ, αλλά κυρίως η συνοδεία του από πολεμικά πλοία.

Ένα ιδιωτικό πολυτελές σκάφος που κινείται με προστασία ρωσικού αντιτορπιλικού και περιπολικού σε ύδατα κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Ποιος ή ποιοι βρίσκονται πάνω στο σκάφος; Γιατί κρίθηκε αναγκαία η στρατιωτική συνοδεία; Πρόκειται απλώς για μετακίνηση ενός περιουσιακού στοιχείου υψηλής αξίας ή για μέτρο ασφαλείας λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο της Ουκρανίας;

Τα ερωτήματα εντείνονται από το γεγονός ότι η εμφάνιση του Graceful γίνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση, με τη Ρωσία να βρίσκεται αντιμέτωπη με ουκρανικά πλήγματα σε ολοένα μεγαλύτερη απόσταση από το μέτωπο.

Το σενάριο για την Αλίνα Καμπάεβα

Η ασυνήθιστη συνοδεία του γιοτ τροφοδότησε και φήμες για το ποιος μπορεί να επιβαίνει σε αυτό.

Ανάμεσα στα σενάρια που κυκλοφόρησαν στα διεθνή μέσα είναι και το ενδεχόμενο να βρίσκεται στο σκάφος η Αλίνα Καμπάεβα, η πρώην Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής, η οποία εδώ και χρόνια φέρεται από διεθνή δημοσιεύματα ως σύντροφος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Το Κρεμλίνο δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ τέτοια σχέση, ενώ ο ίδιος ο Πούτιν έχει απορρίψει στο παρελθόν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Γι’ αυτό και η αναφορά στην Καμπάεβα παραμένει στο επίπεδο της φημολογίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως επιβεβαιωμένο στοιχείο.

Το Graceful και η φυγή από το Αμβούργο πριν από την εισβολή

Το Graceful είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο του 2022, το γιοτ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από ναυπηγείο στο Αμβούργο, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, και μεταφέρθηκε στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Η χρονική σύμπτωση είχε προκαλέσει τότε έντονα σχόλια, καθώς λίγες ημέρες αργότερα η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία και η Δύση προχώρησε σε σαρωτικές κυρώσεις κατά Ρώσων αξιωματούχων, ολιγαρχών και περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται συνδεδεμένα με το Κρεμλίνο.

Μετά την επιβολή κυρώσεων, το σκάφος φέρεται να μετονομάστηκε σε Kosatka, λέξη που στα ρωσικά σημαίνει «όρκα».

Η μετονομασία αυτή ερμηνεύτηκε από διεθνή μέσα ως προσπάθεια αλλαγής ταυτότητας του σκάφους μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης και παρακολούθησης.

Το «σκοτεινό» AIS και η επανεμφάνιση

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την υπόθεση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι το σύστημα AIS του γιοτ, δηλαδή ο πομπός μέσω του οποίου τα πλοία μεταδίδουν τη θέση και την πορεία τους, φέρεται να είχε απενεργοποιηθεί από το 2022.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σκάφος να κινείται για μεγάλο διάστημα εκτός των συνηθισμένων δημόσιων συστημάτων παρακολούθησης.

Η επανεμφάνισή του κοντά στη Δανία, συνοδευόμενο από ρωσικά πολεμικά πλοία, θεωρείται γι’ αυτό ιδιαίτερα συμβολική.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα πολυτελές γιοτ που αλλάζει λιμάνι. Πρόκειται για ένα σκάφος που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τον κρυφό πλούτο της ρωσικής ελίτ, τις κυρώσεις και τον τρόπο με τον οποίο η Μόσχα επιχειρεί να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας.

Ένα γιοτ αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ

Το Graceful θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πολυτελή σκάφη που έχουν συνδεθεί διεθνώς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αξία του εκτιμάται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαθέτει χαρακτηριστικά υπερπολυτελούς θαλαμηγού, με μεγάλους εσωτερικούς χώρους, σουίτες, πισίνα και υποδομές που παραπέμπουν σε πλωτό παλάτι.

Το Κρεμλίνο δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ επισήμως ότι το σκάφος ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο.

Ωστόσο, διεθνή μέσα ενημέρωσης, ερευνητές και οργανώσεις που ασχολούνται με τις κυρώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής ελίτ το έχουν επανειλημμένα εντάξει στον κύκλο των πολυτελών assets που συνδέονται με τον Πούτιν ή με δίκτυα που φέρονται να λειτουργούν για λογαριασμό του.