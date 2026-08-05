Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μια φωτογραφία στα social media κρατώντας ένα σάντουιτς, απαντώντας με χιούμορ στις κλασικές συμβουλές που κυκλοφορούν για την απώλεια βάρους.

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στο διαδίκτυο, η παρουσιάστρια εμφανίζεται να κρατά ένα σνακ, συνοδεύοντας την εικόνα με το κείμενο:

«Στο χέρι σου είναι να αδυνατίσεις»

Αμέσως μετά, η ίδια συμπλήρωσε:

«Εν τω μεταξύ το χέρι μου»

Η Δανάη Μπάρκα εστίασε την προσοχή της κάμερας στο φαγητό που κρατούσε, σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις εκφράσεις που συνδέονται με τις δίαιτες και τους περιορισμούς στη διατροφή, επιλέγοντας να μοιραστεί τη στιγμή με τους ακολούθους της.