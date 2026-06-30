Το συμβόλαιο του Γενς Γιόνσον με την ΑΕΚ έληξε και δεν θα ανανεωθεί, με τον Δανό χαφ να αποχαιρετά την ομάδα τους και τους φιλάθλους μέσω των social media.

Ο 33χρονος Δανός χαφ είχε ντυθεί στα κιτρινόμαυρα το καλοκαίρι του 2022 και επί μία τριετία ήταν βασικός, την περασμένη σεζόν όμως δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς και δεν αγωνιζόταν καθόλου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιόνσον πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με το συμβόλαιό του να λήγει αποχαιρέτησε την Ένωση, αναφέροντας τα εξής στο μήνυμά του…

«Όλα τα καλά πράγματα κάποτε τελειώνουν — και τι υπέροχη εμπειρία ήταν αυτή. Τέσσερα χρόνια, με τα τρ’ία από αυτά να είναι τα καλύτερα όχι μόνο της καριέρας μου, αλλά και της ζωής μου.

Ήμουν τόσο περήφανος και τιμημένος που φορούσα τη φανέλα αυτού του όμορφου συλλόγου.

Το μεγαλύτερο ευχαριστώ και η ευγνωμοσύνη μου ανήκουν στους φιλάθλους — κάθε παίκτης θα έπρεπε να προσπαθήσει να νιώσει τη στήριξη από εσάς παιδιά. Η τελευταία χρονιά ήταν η πιο δύσκολη της καριέρας μου, αλλά εσείς την κάνατε να αξίζει. Να φωνάζετε το όνομά μου μετά από έναν ολόκληρο χρόνο που δεν έπαιζα — είστε κάτι ξεχωριστό!

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, τέλος και καλή συνέχεια!

Μόνο ΑΕΚ».