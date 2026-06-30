Μια ανείπωτη εθνική τραγωδία εκτυλίχθηκε στο ανατολικό Πακιστάν, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη χώρα. Τουλάχιστον 14 παιδιά έχασαν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους όταν η στέγη ενός κτιρίου υποχώρησε ξαφνικά και κατέρρευσε, πλακώνοντας τους ανήλικους που βρίσκονταν στο σημείο, στην πόλη της Λαχόρης.



Η επίσημη ανακοίνωση από την υπηρεσία ασθενοφόρων Edhi επιβεβαίωσε τον μαύρο απολογισμό της καταστροφής, σκορπίζοντας τη θλίψη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης, εκτός από τα θύματα, άλλα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.



Οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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