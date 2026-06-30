Ο Τάσος Ξιαρχό ήταν αυτόπτης μάρτυρας της κατάρρευσης κτιρίου στην περιοχή των Πετραλώνων. Ο χορογράφος μετέδωσε την κατάσταση που επικρατούσε στο σημείο μέσα από δύο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Το συμβάν έλαβε χώρα ακριβώς δίπλα στην επαγγελματική του στέγη.

Οι πρώτες στιγμές και οι έρευνες για εγκλωβισμένους

Στο πρώτο οπτικοακουστικό υλικό, ο Τάσος Ξιαρχό περιγράφει την εγγύτητα του περιστατικού με τον δικό του χώρο και την επιχείρηση εντοπισμού τυχόν θυμάτων.

Συγκεκριμένα, ο χορευτής δήλωσε:

«Παιδιά έχω σχολή χορού στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτίριο. Χριστέ μου και Παναγία μου, είναι σοκαριστικό ότι έχει πέσει. Είναι στον τοίχο της σχολής. Τώρα έχει σκυλιά, κάνουμε όλοι ησυχία για να ακούσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να έχει ανθρώπους μέσα».

Στη δεύτερη δημοσίευσή του, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής, με την κάμερα να εστιάζει στα συντρίμμια που άφησε πίσω της η κατάρρευση κτιρίου.

Στο σημείο αυτό, ο Τάσος Ξιαρχό αναφέρει χαρακτηριστικά κοιτάζοντας την κατεύθυνση των ερειπίων: «Η πολυκατοικία έπεφτε προς τα εκεί, αν έπεφτε προς τα εδώ…Αντίο….»