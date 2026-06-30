Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί, μαζί με τον Τομ Χόλαντ, στο teaser για τη νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day.

Ο Αργεντίνος είναι το πρόσωπο των ημερών καθώς είναι πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ 2026 και οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του με τρεις νίκες στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι.

Το γήπεδο, όμως, δεν είναι ο μόνος χώρος στον οποίο κλέβει την παράσταση ο Μέσι, καθώς τα καταφέρνει μια χαρά και στο teaser για τη νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day, δίπλα στον Τομ Χόλαντ.

Ο Μέσι κάνει μια εντυπωσιακή βόλτα πάνω από τη Νέα Υόρξη μαζί με τον Spider-Man, με το σχετικό βίντεο να έχει γίνει viral στα social media.