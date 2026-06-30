Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «ηρεμήσει», στον απόηχο της όλο και πιο επιθετικής ρητορικής της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14 την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχούν οι πρόσφατες δηλώσεις που προέρχονται από την Τουρκία, ο Νετανιάχου απάντησε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και με ανησυχούν».

Το τελευταίο διάστημα, Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ερντογάν, έχουν εντείνει τις επιθέσεις ρητορικού χαρακτήρα κατά του Ισραήλ, με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών να ζητά νωρίτερα μέσα στον μήνα την «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα δυτικών και ισραηλινών μέσων, ο Ερντογάν φέρεται να είχε διατυπώσει σκληρές εκφράσεις κατά του Ισραήλ σε τελετή προσευχής το 2025, με αναφορές ότι ζήτησε «την καταστροφή του σιωνιστικού Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η ένταση στην περιοχή συνδέεται και με ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «όσα συμβαίνουν στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης της ισχύος του Ιράν». Όπως ανέφερε, «το Ιράν αποτελεί τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία εκφράζει τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ένα επίσης εξτρεμιστικό κίνημα».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ερντογάν περί Ιερουσαλήμ και Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι «φαίνεται να έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας έχουν τελειώσει». Όπως είπε, «σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ, υπάρχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, ο λαός και η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν καλό να ηρεμήσει».

Παράλληλα διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει απειλές κατά της ύπαρξής του ή της ασφάλειάς του, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητές της στο πεδίο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Αίγυπτο, επισημαίνοντας ότι έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Κάιρο για ζητήματα ασφάλειας και τήρησης συμφωνιών. Όπως είπε, ορισμένα από τα ζητήματα αυτά βρίσκονται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τα σύνορά του, σημειώνοντας πως σε περιόδους διεθνούς ανακατανομής ισχύος «άλλες δυνάμεις υποχωρούν και άλλες αναδύονται», με το ίδιο το Ισραήλ, όπως είπε, να πρέπει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του.