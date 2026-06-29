Όλη η προσοχή της διεθνούς διπλωματίας στρέφεται πλέον στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ και η διμερής συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει στη σκιά της μεγάλης σύγκρουσης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ.

Μόλις χθες και για άλλη μια φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ότι το Ισραήλ λαμβάνει «πολύ σοβαρά υπόψη» τη ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του ισραηλινού κράτους και ότι θα επιστήσει την προσοχή των ΗΠΑ σε αυτήν, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που επιβεβαιώθηκαν στην εφημερίδα The Times of Israel από το γραφείο του Νετανιάχου.

«Σχεδόν δεν περνά μέρα χωρίς ο Ερντογάν να ζητά την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ. Λαμβάνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά υπόψη, διότι αν υπάρχει κάτι που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος δηλώνει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, οφείλεις να τον παίρνεις στα σοβαρά», φέρεται να δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε», ανέφερε απευθυνόμενος στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Ορισμένα δυτικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ερντογάν κάλεσε τον Θεό να καταστρέψει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας προσευχής που σηματοδότησε το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του… να καταστρέψει και να ερημώσει το Σιωνιστικό Ισραήλ».

Ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν αυξήσει τις απειλές κατά της Ιερουσαλήμ πρόσφατα, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να ζητά νωρίτερα αυτόν τον μήνα η χώρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Από την έναρξη του πολέμου που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Ερντογάν είναι ένας από τους ξένους ηγέτες που ασκούν τη μεγαλύτερη κριτική στο Ισραήλ, κατηγορώντας την Ιερουσαλήμ για γενοκτονία στη Γάζα, χαιρετίζοντας τα εντάλματα σύλληψης του διεθνούς δικαστηρίου για Ισραηλινούς ηγέτες και καλώντας τον ΟΗΕ να συστήσει τη χρήση βίας κατά του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσε να είχε εισέλθει στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να υποστηρίξει την Τεχεράνη επειδή δεν συμπαθεί το Ισραήλ, αν και η Τουρκία δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι προετοιμαζόταν να εισέλθει στη σύγκρουση. Ο Τραμπ υπέδειξε σε αυτή τη συνάντηση ότι προετοιμάζει την πώληση όπλων στην Τουρκία ενόψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και δεκάδων κινητήρων αεριωθούμενων – μια προοπτική που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ιερουσαλήμ.

Το κλίμα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο με την απόφαση της Τουρκίας να καταγγείλει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από το Ισραήλ ως μια «πολιτική απόφαση» που έχει στόχο να καλύψει «τα εγκλήματα» που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα. «Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915», δήλωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Το ερώτημα είναι αν ο Ερντογάν θέσει θέμα Νετανιάχου στον Τραμπ, τι απάντηση θα πάρει;